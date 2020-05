Rustige kransleggingen bij oorlogsmonumenten in Drenthe

Burgemeester van Assen, Marco Out, roept als voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe mensen ook op om vanavond vooral niet naar een monument te komen, maar thuis te herdenken.

Marco Out en commissaris van de koning Jetta Klijnsma legden een krans op de Brink in Assen. Ook de Asser wethouders legden kransen. Dat gebeurde bij het Joods Monument aan de Oudestraat, het oorlogsmonument Achilles 1894, de herdenkingsplaat voor de slachtoffers bij de voormalige HBS, in Stadsbroek en bij het monument Zeijerveld.

Vledder en Doldersum

Ook in de gemeente Westerveld ging de burgemeester op pad. Rikus Jager legde samen met Cees Hesse van Dorpsbelangen Vledder een krans bij het oorlogsmonument op de Brink in Vledder. Ook werd er een krans gelegd bij het herdenkingsmonument in Doldersum. Vooraf werd niet aangekondigd hoe laat de kransen werden gelegd, zodat het herdenkmoment kleinschalig bleef.

De kransleggingen maakten indruk op burgemeester Jager: "Je beleeft immense stilte, dat merk je op deze momenten extra. Dat grijpt je aan."

Cees Hesse van Dorpsbelangen Vledder en burgemeester Rikus Jager (rechts) leggen een krans (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Meppel

Burgemeester Richard Korteland ging met zijn partner Rosa van Veen langs vijf monumenten in de gemeente: in het Wilhelminapark bij het verzetsmonument en het Nederland-Canada monument, in het Slotplantsoen bij het monument voor Joodse slachtoffers, op de begraafplaats aan de Zomerdijk bij het monument voor gevallenen en in Nijeveen bij het herinneringsmonument tegenover het voormalig gemeentehuis.

Richard Korteland en partner Rosa van Veen herdenken in Nijeveen (Rechten: Gemeente Meppel/Daan Prest)

