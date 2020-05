Eigenaar pand drugslab Eext: 'Niet te filmen dit'

In de schuur van hun huis aan de Vijzelweg was een drugslab voor het maken van synthetische drugs ingericht. Vier mannen uit Noord-Brabant zijn ter plekke aangehouden. De drugsproductie was nog niet begonnen, maar uit alles wat de politie in de schuur heeft gevonden, blijkt volgens een woordvoerder dat criminelen er speed wilden maken.

'Vol met politieauto's'

De eigenaar van het huis woonde tijdelijk met zijn vrouw op een vakantiepark. Ze hadden plannen om naar het buitenland te vertrekken. "Ik ben vrijdagavond meteen naar ons huis gereden en heb me bij de politie gemeld als eigenaar. Het stond er vol met politieauto's."

Zondag is de man als getuige gehoord. Hij en zijn vrouw dachten in een 64-jarige man uit het westen van Brabant een betrouwbare huurder voor hun vrijstaande woning met schuur gevonden te hebben. "We wilden ons huis verkopen of tijdelijk verhuren aan iemand die het uiteindelijk zou kopen. In januari meldde deze man zich", vertelt hij.

Onderzoek gedaan

De Brabander had serieuze interesse. "We spraken af dat hij het eerst anderhalf jaar zou huren met de garantie dat hij het daarna zou kopen. Dat deden we nadat de makelaar en ik beiden onderzoek hadden gedaan naar zijn achtergronden."

De eigenaar van de woning bekeek onder meer gegevens van de Kamer van Koophandel van het bedrijf van de Brabander en bekeek de financiële gegevens van zijn bedrijf. "Ik heb de man ook drie keer ontmoet en alles was goed. Mijn vrouw en ik hadden er een goed gevoel over. We besloten dat we gerust met hem in zee konden gaan." Daarop werden afspraken gemaakt en een huurcontract ondertekend.

'Zo snel mogelijk naar huis'

Toen het speedlab vrijdagavond werd ontdekt, heeft de man uit Eext de Brabander gebeld. "Hij zei dat hij ook van niks wist. 'Wat moet ik nu doen?' vroeg hij me. Ik heb hem gezegd dat hij zelf de politie moest bellen." De eigenaar van het huis kan moeilijk geloven dat de Brabantse huurder echt niks van het drugslab wist, maar controleren kan hij het ook niet.

Hoe lang de verdachten bezig zijn geweest met het inrichten van het drugslab, weet de man uit Eext niet. "Het was sinds zes weken verhuurd, maar het kan best zijn dat ze er maar een paar weken bezig zijn geweest. En nu? De schuur is een bende. Wij willen snel mogelijk weer naar ons huis. Niet te filmen dit."

Wanneer dat kan, is nog niet duidelijk. De politie moet het pand eerst vrijgeven. Afgelopen weekend deed de recherche er nog onderzoek en is het drugslab ontmanteld.

Het drugslab in de schuur bij de woning (Rechten: Politie)

Arrestatieteam

"De buurtapp stond vrijdagavond roodgloeiend", zegt theatermaakster Geke Hoogstins, die ook aan de Vijzelweg woont. "Mijn man zat die avond in onze voorkamer achter de computer en zag opeens allemaal politie. Hij zag ook dat een arrestatieteam meerdere mannen afvoerde."

De buurtbewoners hadden tot vrijdagavond geen idee dat er in hun straat dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. Sinds een paar weken zag Hoogstins wel eens auto's bij het bewuste huis. "We wisten dat de buren hun huis verhuurd hadden en dachten: er komt vanzelf iemand bij ons om zich voor te stellen."

Hollands Hoop

Zaterdag was hun straat vanwege het onderzoek en de ontmanteling van het lab afgesloten. "Er stonden weer veel politieauto's en ook vrachtwagens om alle spullen die in de schuur stonden af te voeren."

Hoogstins kan er nog amper over uit. "Ik dacht dat zulke dingen op het Hoge Land in Groningen gebeurden, zoals in de serie Hollands Hoop. Het is hier lang niet zo afgelegen."

De eigenaar van de woning waarbij het druglab is gevonden, wil graag anoniem blijven. Zijn naam is bij de redactie bekend.

