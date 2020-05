FC Emmen traint weer: 'Ik hoop niet dat we alleen gaan lopen'

De spelers moeten zich tijdens de trainingen strikt houden aan de richtlijnen van het RIVM en de KNVB. Zo moet er minimaal anderhalve meter afstand zijn tussen de spelers en kunnen zij niet op de club douchen. Ook mogen de spelers de ballen niet aanraken met hun handen (vandaar dat de spelers met handschoentjes trainen).

Maar ondanks de maatregelen en de onwennigheid hadden de spelers vooral zin om weer het veld op te gaan. "Zoals het de laatste weken was, was het waardeloos", aldus Glenn Bijl. "Ik heb zin om weer het veld op te gaan en de jongens te zien. We trainen in een groep van zo'n zeven spelers. Ik ben benieuwd wat we kunnen doen."

'Ik heb veel qualitytime nu, mijn vriendin is er heel blij mee'

Voor topscorer Michael de Leeuw is de periode van verplicht thuiszitten een stuk minder vervelend. Ten eerste kon hij ideaal herstellen van zijn knieblessure en - veel belangrijker - op 28 maart werd zijn tweede dochter geboren. "Ik maak nu alles heel bewust en rustig mee, zonder verplichtingen. Ik ben nu echt papa, met veel qualitytime voor het gezin. Mijn vriendin is er heel blij mee. Ik ook hoor, maar het is ook wel weer fijn om hier te zijn."

Michael de Leeuw heeft er zin in (Rechten: RTV Drenthe)

Anco Jansen hoopte bij aankomst op De Meerdijk maar op één ding. Dat Lukkien vooral oefeningen zou hebben met de bal. "Ik heb genoeg gelopen de afgelopen weken. Dat moet ik ook wel, gezien mijn leeftijd en mijn achtergrond. Maar het is toch fijn dat je, zoals vandaag, weer met de jongens kunt trainen en onder begeleiding."

Anco Jansen hoopte vooral dat er tijdens de training ook een bal aan te pas kwam (Rechten: RTV Drenthe)

De selectie van FC Emmen traint nog tot en met volgende vrijdag, waarna de spelers een maand 'vakantie' hebben. De draad richting het nieuwe seizoen (wanneer dat gaat beginnen is nog onduidelijk) wordt op maandag 15 juni weer opgepakt.