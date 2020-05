Overlast in drukbezochte Drentse natuurgebieden

De natuurgebieden zijn de afgelopen weken veel bezocht. En dat heeft zijn sporen nagelaten: afval, graffiti, vernielingen, zelfgemaakte paadjes. In Drenthe valt het nog enigszins mee, vergeleken met de natuurgebieden dichtbij de grote steden. Toch loopt het in de populaire gebieden volgens Het Drentse Landschap de spuigaten uit.

"In de Gasterse Duinen was het altijd al druk, nu is het er een tandje drukker. Net zoals in Tusschenwater", zegt Uko Vegter, hoofd sector Natuur & Landschap van Het Drentse Landschap. "Een hele grote groep mensen houdt zich netjes aan de afspraken. Maar er zijn er ook die afval achterlaten, zelfs asbest. Ook honden worden losgelaten, en dat midden in het broedseizoen. Dat is heel verstorend voor de reeën, de broedvogels, gisteren is er nog een lammetje doodgebeten."

Eigen routes

Daarnaast wil niet iedereen zich aan de uitgezette routes houden. Er zijn bijvoorbeeld bandensporen van crossmotoren gezien. "Mensen maken vaker eigen paadjes. Ze crossen met bootjes door de meanders en kano's gaan van de routes af. Mensen nemen het heft in eigen handen, dat is niet de bedoeling", aldus Vegter.

Naast voorlichting en duidelijke borden, is er extra monitoring in de gebieden om excessen tegen te gaan. "Je ziet ook mensen enorm genieten van de natuur. De keerzijde is dan af en toe iets te groot. Iedere bezoeker heeft de zorg om het netjes te houden."

Rustiger

Vegter geeft ook aan dat er gebieden zijn waar het juist rustiger is dan voor de coronamaatregelen. Dat merkt ook Natuurmonumenten. In de Drentse gebieden lijkt het rustiger dan normaal. Waar de organisatie landelijk extra vrijwilligers in moet zetten om het zwerfafval op te ruimen, gebeurt dat hier (nog) niet.

De uitkijktoren van De Onlanden had wel extra versteviging nodig. De afsluiting van de toren werd in de eerste week van de coronamaatregelen gewoon weer opengebroken. Een aannemer heeft de toren opnieuw moeten barricaderen.

