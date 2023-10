Duitsland komt met voorstel om 'probleemwolf' af te kunnen schieten

Probleemwolven in Duitsland kunnen mogelijk sneller worden afgeschoten. Milieuminister Steffi Lemke heeft deze week nieuwe regelgeving daartoe gepresenteerd aan de Duitse deelstaten. Die deelstaten praten volgende maand verder over het voorstel.

De wolf wordt op Europees niveau beschermd en mag dus niet zomaar verjaagd of geschoten worden, maar volgens Lemke valt de nieuwe regel binnen de huidige EU-wetgeving. De minister wil dat een probleemwolf gedurende 21 dagen kan worden gedood binnen een straal van een kilometer rond het weiland. Wachten op dna-uitslagen is niet nodig, stelt minister Lemke.

Wanneer probleemwolf?

In haar voorstel zegt ze dat de autoriteiten toestemming kunnen geven als de wolf beschermingsmaatregelen weet te omzeilen en als het dier al eerder vee heeft gedood. "Mijn voorstel is gemakkelijk te implementeren en praktisch, zonder langdurige nationale of Europese juridische wijzigingen", zegt Lemke . Volgens Lemke zijn de procedures nu te bureaucratisch.

Als de wolf is doodgeschoten, wordt nog wel dna afgenomen om te kijken of het inderdaad de probleemwolf is. Maar volgens het Duitse ministerie is die kans groot, omdat een wolf vaker probeert toe te slaan in dezelfde kudde.

Doodgeschoten wolf in Drenthe

Net als in Drenthe en op andere plekken in Nederland, lopen ook in Duitsland de emoties regelmatig hoog op in debatten over de wolf. Veehouders willen al langer dat de beschermde status van de wolf wordt aangepast, maar natuurbeschermers niet.