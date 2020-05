Tonnen duurdere rotonde Beilen roept vragen op

De nieuwe rotonde onderaan A28-afslag 30 in Beilen kost bijna 300.000 euro meer dan verwacht. Dat roept vragen op bij verschillende politieke partijen in de gemeente Midden-Drenthe.

De rotonde langs de snelweg is een van de belangrijkste toegangswegen van het dorp. Dit voorjaar werd gestart met de aanleg van een rotonde. Daarvoor werd bijna 900.000 euro gereserveerd, de provincie Drenthe betaalt daarvan 240.000 euro. Nu blijkt door extra werkzaamheden de kostenpost met 280.000 euro toe te nemen. Mogelijk betaalt de provincie ook een deel van de extra kosten.

Slappe bodem

De gemeente zegt dat het project duurder werd door stikstof- en pfas-maatregelen. Ook bleek de ondergrond niet sterk genoeg. Uit genomen steekproeven kwam niet naar voren dat een deel van de ondergrond bestond uit zachte veengrond, in plaats van een stevige zandlaag. "Om de rotonde te kunnen maken moest er veel meer grond afgraven worden en grondverbetering worden toegepast", klonk de uitleg. Daarbij moeten ook kabels en leidingen worden omgelegd.

De ChristenUnie is de partij die het meest onomwonden kritiek heeft op het project. "Ik begrijp er niets van dat het uitlopen van de werkzaamheden 3.750 euro per uur moet kosten", zegt fractievoorzitter Henk Heideveld. "Liggen er soms gouden leidingen in de grond waardoor zóveel geld per uur aan extra kosten worden gemaakt? Zó duur kan het aanbrengen van wat meer verharding en het verleggen van leidingen toch niet zijn?"

De partij wil kijken of de kosten op het bedrijf kunnen worden verhaald dat vooraf de bodem onderzocht aan de hand van steekproefboringen.

Meevallers

Volgens de gemeente brengt de tegenvaller de gemeentekas overigens niet in de problemen. "Bij de uitvoering hebben we een forse tegenvaller. Gelukkig hebben we bij een aantal projecten ook meevallers. Met deze meevallers kunnen we de extra kosten opvangen."

