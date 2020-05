Klaas van Daalen eert omgekomenen oorlog: "Ik moest naar het monument in Doldersum toe"

"Ik moet er naar toe", zegt hij. Samen met zijn zoon Henk zit hij op een bankje bij het monument. "Hetgeen wat je hier meegemaakt hebt, vergeet je nooit weer."

Van Daalen was één van de 21 jonge mannen die op 8 september 1944 uit het arbeidskamp in Vledder vluchtte, met hulp van het verzet. Klaas overleefde het. Hij verstopte zich in een ondergronds hol in de buurt van Doldersum. Een andere groep deed dat even verderop. Maar zij werden gevonden door de Duitsers. Zes mannen van deze groep zijn op het Wapserveld doodgeschoten.

Monument op de heide

Op die plek staat een monument ter nagedachtenis aan deze mannen. Van Daalen is één van de initiatiefnemers. Het is een plek waar je eigenlijk lopend naar toe moet. Een klein stukje gras tussen de bomen. En op het terrein een monument, een klok en de foto's van de zes omgekomen mannen.

Burgemeester Rikus Jager legt maandag een krans bij het monument als Klaas van Daalen er ook is. Het is niet afgesproken. Uiteindelijk leggen ze samen de krans neer en staan even stil bij de omgekomen mannen. Dat er nu geen officiële herdenking is vindt de inwoner van Rhenen wel jammer. Maar het weerhoudt hem er niet van toch te gaan.

Binnenkort is hij er weer als hij drie weken vakantie viert in Vledder. "In juni breng ik hem naar Vledder", vertelt zijn zoon. "Dan ga ik naar huis en blijft hij hier. Hij gaat elke dag naar het monument. Hij kent hier de weg beter dan in zijn eigen woonplaats. Na drie weken haal ik hem weer op."

'De jongens verdienen het'

Van Daalen gaat dan elke dag naar het monument. "Ik zet mijn auto bij de weg en loop naar het monument. Daar ga ik op een bankje zitten. Er komen soms mensen langs en dan vertel ik mijn verhaal. Dan kan ik mijn verhaal kwijt."

Zolang zijn gezondheid het toelaat zal hij naar Doldersum komen. Ook als daar een beetje hulp voor nodig is. "Ik vind dat die jongens het verdiend hebben."

In 2019 zond RTV Drenthe een documentaire over Klaas van Daalen uit, bekijk de documentaire hier:

Klaas van Daalen - Wat is de wereld toch groot