De week van Drenthe: Blauwtong bij schapen, en Theodoor V. van minder doden verdacht

Te weinig gediplomeerde burgerhulpverleners, blauwtongvirus bij schapen en verpleegkundige Theodoor V. wordt van minder doden in het ziekenhuis in Assen verdacht dan aanvankelijk werd gesteld. Dat en meer was afgelopen week in het nieuws in Drenthe. Hieronder vind je weer een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Burgerhulpverleners

Het aantal burgerhulpverleners in Drenthe is flink gedaald, zo werd maandag bekend. Dat komt omdat diploma's na twee jaar verlopen en er vanwege de coronacrisis geen cursussen werden gegeven. Volgens Arwoud Snippe van Hartveilig Drenthe worden de cursussen pas sinds begin dit jaar weer gegeven. Maar er zijn meer problemen: "Er zijn wat opleiders gestopt, dus het is echt wel eventjes zoeken."

Hartveilig Drenthe wordt gesteund door de Vereniging Drentse Gemeenten. Zo heeft Midden-Drenthe een potje geld beschikbaar dat voor meer vrijwilligers, cursussen en AED's moet zorgen.

Blauwtong bij schapen

Het was slechts een kwestie van tijd, maar ook in Drenthe is het blauwtongvirus vastgesteld. Zo zijn er schapen in onder meer Beilen en Wapse geraakt door het virus. Blauwtong is dodelijk voor schapen. Dat gold dinsdag ook voor de schaapskudde van Havelte. "Slecht nieuws natuurlijk. Als je elders in Nederland kijkt, zie je 20 tot 30 procent van de veestapel sterven. Wij hebben hier ondertussen vijfhonderd schapen rondlopen, dan wordt de kudde wel klein."

Israël en Hamas

Ook vanuit Drenthe wordt meegeleefd met slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat geldt ook voor Willem Vugteveen uit Assen. Bijna dertig jaar geleden zette hij een stichting op om Palestijnse kinderen te helpen. Het gebouw van de stichting wordt nu gebruikt als schuilkelder en verblijven mensen die uit hun huis zijn gevlucht. "Je zult met elkaar naar een wereld moeten waarin je gezamenlijk op dat stukje land kan wonen", aldus Vugteveen afgelopen woensdag.

Bezoek van de staatssecretaris

De bestuurders van Emmen en het Westerwolde eisen dat de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt aangepakt. Ook neemt het aantal incidenten in omliggende dorpen zoals Nieuw-Weerdinge toe en het vertrouwen in de politiek neemt af. Toch beloofde staatssecretaris Van der Burg donderdag verbetering aan de bewoners van Ter Apel en Nieuw-Weerdinge. "Door het tegendeel te bewijzen van wat bewoners denken. Ik snap dat bewoners denken: 'Ja, ja... het is altijd praten'. De enige manier om geloof terug te krijgen is door dat te koppelen aan daden en werkelijk te zien dat er minder overlast is in Nieuw-Weerdinge of Ter Apel."

Theodoor V.