Sjonny Lübbers uit Emmen terug uit Israël: 'Toen hier een motor in de straat reed, wilde ik de schuilkelder in'

In Israël is hij op de automatische piloot doorgegaan met zijn leven. Vrijdagavond toen hij thuis was in Emmen drong het allemaal tot hem door. "Dat kwam onder andere doordat een motor de straat in reed. Dat gaf hetzelfde geluid als een sirene. Ik dacht sirene: ik moet in de kelder. Eeh nee, Sjonny, je bent thuis, het is rustig. Toen brak ik. We zijn nuchtere Drenten. Tranen gaan niet zo gauw, maar vrijdagavond gingen ze bij mij."

Sjonny Lübbers heeft sinds negen jaar een relatie met een Israëlische, Ayelet. Zij is in Israël gebleven. "Dat is heel moeilijk. Het is dubbel, heel dubbel. Je wilt bij haar zijn, je wilt haar steunen."

Docente Engels

Hij heeft wel gevraagd of ze mee wilde gaan naar Nederland, maar daar had ze geen behoefte aan. Dat begrijpt Lübbers volledig. Twee van haar zoons zijn opgeroepen om te helpen in het leger. Eén van die twee zit in de unit die als een van de eersten de Gazastrook binnen moet. "Dan heb je angst, angst voor je familieleden."

Dagelijks spreken ze elkaar. Het gaat goed met haar, weet Lübbers. Vandaag geeft ze weer voor het eerst les. Ze is namelijk docente Engels. De les gaat niet over de oorlog. Ze gaat het over iets plezierigs hebben, om de aandacht ervan af te halen voor de kinderen.