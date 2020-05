Veiling van stuk grond op failliete Camping Anloo op 28 mei

Het advocatenkantoor is Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in Leeuwarden. Dat kreeg zo'n twee jaar geleden het eerste hypotheekrecht op de campinggrond van eigenaar Broekema's Camping Service, die nu failliet is.

Oude vordering

Ze kregen destijds het eerste hypotheekrecht, in plaats van geld dat ze nog tegoed hadden van de campingbaas. "We hebben in het verleden werkzaamheden voor de camping gedaan. Omdat rekeningen toen al langere tijd openstonden, en er geen geld was, hebben we het eerste hypotheekrecht op de grond gekregen als onderpand", vertelt Marco Kalmijn van het advocatenkantoor.

Het advocatenkantoor wil met de veiling de oude vordering op de camping alsnog te gelde maken. Daarom is opdracht gegeven aan een notaris om een openbare executieveiling te houden. Volgens de Friese advocaten hebben ze nog zo'n 55.000 euro tegoed. En dat denken ze straks met de executieverkoop zeker binnen te halen.

Meer duidelijkheid

"Maar onze focus ligt niet alleen op het geld. Er is door het faillissement al langere tijd veel onzekerheid voor mensen die nog op de camping zitten. Het lijkt ons goed dat er meer duidelijkheid komt. Zodra er na de veiling een nieuwe eigenaar is, kan die verder aan de slag met de toekomst van de camping. Dat geeft recreanten ook wat meer zekerheid", aldus Kalmijn.

Hoeveel chalets er exact op het te veilen stuk recreatiegrond staan, dat kan Kalmijn niet zeggen. "We hebben een kadastraal kaartje gekregen, met van alles erin getekend. Het is een lappendeken van percelen door elkaar heen. Met particuliere chalets op eigen grond, en met verhuurde staanplaatsen die in bezit van de camping waren, maar waar privéchalets op staan. Ik heb echt geen idee op hoeveel van die plekken nog iets staat. Het is lang geleden dat ik er geweest ben, en er zijn ondertussen al veel mensen vertrokken, zo heb ik begrepen", zegt Kalmijn. Wat er met de nog zittende recreanten gebeurt, is volgens hem een zaak van de aanstaande koper.

Versnippering

Curator Jan Pieter Dijstelberge, die het faillissement van Camping Anloo moet afhandelen, is niet echt blij met de komende veiling, die verder buiten hem om wordt geregeld. Zo blijft er versnippering, waardoor de hele situatie rond de camping complex blijft. "Nu wordt eerst apart dit stuk van het campingterrein geveild. Dan is er nog het failliete restaurant Woodz, de panden aan de voorkant van de camping. Die wil ik als curator veilen, samen met de hypotheekhouder daarvan, want dat is weer een ander. Alleen zal nu door de coronacrisis niemand horeca kopen, dus wachten we ermee."

Behalve Woodz en de twee hectare campinggrond, is er achterop het recreatiepark nog één hectare over. Dat is van nog weer een andere partij. Wat daarmee gebeurt, weet de curator niet. "Maar ik denk niet dat het niet handig is, dat alles zo versnipperd aangeboden wordt. Want wie durft zo'n avontuur aan?", vraagt Dijstelberge zich af.

Opeenstapeling problemen

Camping Anloo ging in januari failliet, met een schuld van meer dan een miljoen. Direct na het faillissement stapelden de problemen zich op. Enexis sloot het elektriciteitsnetwerk af vanwege brandgevaar. En ook de riolering en de waterleiding zouden stil komen te liggen. Tientallen campingbewoners, die er volgens de gemeente al jaren illegaal wonen, dreigden in problemen te komen. Daar is destijds een tijdelijke oplossing voor geregeld, eerst door de gemeente, later door een belangengroep. Maar dat is allang voorbij.

Geen geld voor stroom en waterleiding

De gemeente trad in maart tegen 32 bewoners op met dwangsommen, omdat ze illegaal wonen op Camping Anloo. Daar lopen bezwaarprocedures tegen. Van de groep is nog een handjevol over. Ondertussen is een deel van de waterleiding lek en afgesloten, en worden voor de stroom nog steeds noodaggregaten gebruikt. Voor herstel van de waterleiding en het stroomnet heeft de curator geen geld, en de gemeente wil er niks in investeren. Die wijst op haar beurt naar de curator en vereniging van eigenaren van zo'n zeventig particuliere chalets.

