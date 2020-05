Laatste foto voor oorlogsgraven Schoonebeek na jarenlang zoeken gevonden: 'Door het dolle heen'

Op de begraafplaats van Schoonebeek liggen 25, voornamelijk Canadese, Engelse en Australische, soldaten die in de Tweede Wereldoorlog in oud-Schoonebeek zijn gesneuveld. "Ik was echt door het dolle heen toen ik die foto kreeg", lacht Wethly. "Het is dat ik aan tafel zat, anders had ik echt een gat in de lucht gesprongen."

'Dit is bijzonder'

Wethly is vanuit zijn passie alle 25 oorlogsgraven in Schoonebeek een gezicht gaan geven. De zoektocht naar een foto van Biffen bleek het moeilijkst. Bij het verhaal van Biffen ging van alles mis. Er zat geen portretfoto in zijn militair dossier. Hij was enig kind, zijn ouders zijn vroeg overleden en het huis was afgebrand.

"Dit is dus het moment dat Jack zijn gezicht terugkrijgt en mijn zoektocht echt tot een einde is gekomen", vertelt Wethly terwijl hij de portretfoto van Jack in de standaard bij zijn graf schuift. "Echt kippenvel. Ja, dit is bijzonder."

Jack Stanley Biffen (tweede van links) en de rest van de bemanning (Rechten: Stichting Luchtoorlogonderzoek Drenthe)

Wethly kwam na jaren in contact met de zoon van een van de bemanningsleden die de crash van het toestel had overleefd. "Die is daarna krijgsgevangene gemaakt. Ik dacht: als ik die weet te vinden, kan ik misschien vragen of er nog een fotodoos op zolder is. En dat was zo. Via via ben ik met de zoon van de krijgsgevangene in contact gekomen en die heeft een groepsfoto gevonden van de vijf bemanningsleden tijdens de opleiding in Canada. En daar stond Jack op."

Gezicht bij de steen

Wethly vindt het belangrijk dat de graven een foto hebben: "Nu heb je een gezicht bij de naam. Dat werkt beter, niet voor mij, maar ook voor de mensen die de begraafplaats bezoeken en ook voor de schoolkinderen. Eentje is vrolijker, de andere kijkt wat norser. Zo heeft iedere steen een gezicht en een verhaal."

Grootse herdenking gaat niet door

Door de coronacrisis gaat de grootse herdenking en de viering van 75 jaar vrijheid niet door. "Ik had toezeggingen van 42 nabestaanden dat zij over zouden komen voor vandaag en morgen. Dat kan nu niet doorgaan", betreurt hij. "Dat is heel vervelend." Wethly herdenkt zelf met zijn kinderen op de begraafplaats en legt daarna bloemen bij alle oorlogsgraven.

De graven worden voorzien van bloemen vandaag (Rechten: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

