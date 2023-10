A32 vanaf vanavond 's avonds en 's nachts dicht bij Meppel

Vanaf morgen tot donderdag is de weg van Steenwijk-Noord naar Meppel-Noord van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten. De weg is de laatste weken al verschillende keren afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via de N50, A6 en de A7. Borden langs en boven de weg geven omleidingsroutes aan.