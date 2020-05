Wildplukken met Leah Groeneweg: zoete bloemetjes

Ontdek wat er allemaal voor lekkers groeit in je eigen tuin. Nu we toch veel meer thuis zijn, is dit hét moment om met een andere bril naar al het groen te kijken. Wildplukker Leah Groeneweg laat ons de rijkdom van de eigen tuin zien. Zoals de bloesems van de meidoorn.

Dit is het vijfde deel van een ROEG!-serie over wildplukken.

De meidoorn begint nu te bloeien. Die witte bloesem is niet alleen mooi om te zien, het is ook een aanwinst voor in de keuken, laat Leah Groeneweg weten. "Het is een heerlijke basis voor thee, het smaakt een beetje zoetig en bloemig. Je kan enkele bloemetjes ook als garnering gebruiken, bijvoorbeeld op je salade, dat ziet er schitterend uit. Bloemen fleuren je maaltijd op."

"Als het straks wat warmer is, dan is de meidoornbloesem lekker in een kan water. Bijvoorbeeld samen met citroenmelisse en munt. De smaak is niet te vergelijken met ranja of ijsthee, het is subtiel zoet. Een fijne dorstlesser."

Ze geeft aan dat mensen met medicatie voor het hart (bloedverdunners) moeten oppassen bij het langdurig consumeren van de meidoorn: "Vanwege de versterkende werking die de meidoorn kan hebben."

Recept: Meidoornbloesemgelei

Ingrediënten:

1 schaal vol meidoornbloesems

½ citroen

Geleisuiker

Bereiding:

Pluk op een schone plek meidoornbloesems. Je kunt de blaadjes en kleine takjes gewoon laten zitten. Schud eventuele beestjes er uit, maar was de bloesems niet. Dan zou je het stuifmeel, wat juist voor de lekkere smaak zorgt, wegspoelen.

Druk de bloemen iets aan, zodat de schaal goed vol zit. Overgiet ze met koud water, zo dat de bloemen net onder water staan. Doe er een bord bovenop, zodat de bloemen goed naar beneden worden gedrukt. Hoe meer bloemen hoe meer smaak.

Laat een nacht trekken. Breng de bloemen met het water de volgende dag tot net aan de kook en haal de pan van het vuur. Zeef de bloemen eruit door het af te gieten, gebruik een vergiet met een theedoek erin. Vang het vocht op in een andere pan.

Meet het vocht af en voeg 'geleisuiker speciaal' toe (voor halfzoete jam/gelei). Zie voor de verhouding de aanwijzing op de verpakking. Zelf neem ik iets minder suiker dan op de verpakking staat (1,1 liter vocht en 450 gram 'geleisuiker speciaal').

Voeg het sap van een halve citroen toe. Kook het 1 minuut. Giet het vocht in steriele jampotjes, draai stevig dicht en laat een paar minuten omgekeerd staan.

Belevenissen in de Drentse natuur

Leah Groeneweg biedt samen met natuurgids Tim Horneman diverse workshops en belevenissen in de Drentse natuur aan. Hun bedrijf In het wilde weg organiseert onder meer teamuitjes, wildplukcursussen en kanotochten. Vanwege het coronavirus zijn de meeste van deze activiteiten uitgesteld.

