Drenthe Toen-podcast: Een dagje naar Zweeloo deel 1, wensen en dromen van Vincent van Gogh

In het pikkedonker, op een vroege novemberochtend in 1883 stapt Vincent van Gogh op de kar van logementhouder Scholte in Nieuw-Amsterdam. De opmaat voor een dagje naar Zweeloo. Dit is het verhaal van deel 1 van een vierdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen.

Over de Boerdijk naar Zweeloo

Het is 1 november 1883, een uur of drie, half vier in de ochtend. Het is een koude dag. De volgende dag, 2 november is er een najaarsmarkt in Assen. Hendrik Scholte, de logementhouder in Veenoord waar Vincent van Gogh logeert, wil naar Assen toe. Onderweg komt hij langs Zweeloo, een bekend dorp voor kunstenaars. Van Gogh denkt dat hij er misschien vakgenoten kan tegenkomen en wil graag mee. Het eerste stuk dat ze moeten reizen, is over een oude, modderige weg; een zandweg. Vincent schrijft erover in zijn brief aan zijn broer Theo en hij noemt de weg zoals die nog steeds heet: de Boerdijk of in het Drents de Boerdiek.