Vrijheidsvuur brandt in Drenthe

Het vuur is in Wageningen bij Hotel de Wereld ontstoken en werd door historische legervoertuigen door heel het land verspreid. Ambassadeur van de Vrijheid Alfred Kool bracht het van Gelderland naar Assen. Kort voor middernacht, en dus voor Bevrijdingsdag, werd het vuur ontstoken.

Zijn vader vertelde pas op late leeftijd over zijn gedwongen werk in nazi-Duitsland in een vliegtuigfabriek. "Mijn vader werd gedwongen mee te werken aan een systeem waar veel mensen onder leden. Daar zat hij mee. Het kan verklaren waarom hij er lang niet over gepraat heeft", vertelt Kool op vrijheid.nl Hij vertelt regelmatig op basisscholen over de situatie van zijn vader. "Pas op zijn 88ste is hij gaan praten. Alles kwam weer boven, tot in detail. Soms moest hij daarbij huilen."

CdK Jetta Klijnsma steekt het Vrijheidsvuur aan (Rechten: Robert Jansema/RTV Drenthe)

In Wageningen werd het landelijke Vrijheidsvuur ontstoken in aanwezigheid van de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis. Elk jaar wordt het vuur in de nacht van 4 op 5 mei door heel Nederland verspreid en ontstoken op de Bevrijdingsfestivals. Nu de Bevrijdingsfestivals niet doorgaan is gekozen om de vuren tegelijk in alle 13 Bevrijdingsfestival-steden te ontsteken met het Vrijheidsvuur in Wageningen. In Hotel De Wereld in Wageningen is in mei 1945 onderhandeld over de capitulatie van de Duitse bezetters.

De schoonvader van Rotterdammer Kool zat in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in een onderduikershol op landgoed Heidehof bij Eext. "Mijn schoonvader heeft om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen tweeënhalf jaar ondergedoken gezeten in een Drents bos. Met een paar maten heeft hij daar een hol gegraven. Er zaten ook vaak tijdelijke onderduikers, soms zaten ze er met wel twintig man."

Veteraan

"Ik wil heel graag dat we nooit meer meemaken wat mijn vader en schoonvader hebben doorstaan", vertelt Kool op vrijheid.nl Hij ging daarom zelf op jonge leeftijd het leger in en ging vrijwillig op vredesmissie naar Libanon. "Met zo'n missie kun je geen brandhaarden oplossen, maar we geven de lokale bevolking wel de kans het leven weer voor een paar jaar op te pakken."

Volgens Kool betekent vrijheid 'dat je de verantwoordelijkheid neemt om de samenleving leefbaar te houden en dat je elkaar daarop aanspreekt.' "Vrijheid moet je nou eenmaal blijven onderhouden."