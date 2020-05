Première Verraderlijke Liefde 7 november in Atlas Theater

Alvast een voorproefje: de trailer is af. In de studio van CFX Squad op het Emmtec-terrein in Emmen is er de afgelopen nacht tot het laatste moment aan gemonteerd. Onder andere aan de kleurcorrectie. Alles moet zo realistisch mogelijk zijn. De trailer is immers het visitekaartje van de film. De crew wil hem op deze 5 mei kunnen laten zien.

Rob Camies van Zuid Oost Drenthe Film (ZOD): "We waren al ver voor de corona-crisis afgetapt van het idee om de film bij de viering van 75 jaar bevrijding in première te laten gaan. Dat werd ons afgeraden door cultuurman Gerrit Kamstra van de provincie. We zouden ondersneeuwen in de vele activiteiten voor 75 jaar bevrijding." De crew kreeg zo ook meer tijd voor de opnames. En dat is nodig, want veel gebeurt door vrijwilligers. Dus grotendeels alleen in het weekeinde.

En toen gooide corona nog extra roet in het eten. "Zo'n 75 procent van alle scenes zijn gedraaid. Er moeten er nog 31 worden opgenomen. De afgelopen tijd lagen de opnames stil vanwege corona. Vanaf nu worden weer mondjesmaat scenes opgenomen, alleen met kleine crew en weinig acteurs. De grotere scenes zoals die van de bevrijding van Drenthe met veel acteurs en figuranten zullen dus moeten wachten totdat de coronamaatregelen van het RIVM zijn versoepeld. Ook moeten er nog scenes in Duitsland worden opgenomen en ook daar is het wachten op versoepeling van maatregelen", legt Camies uit. Maar hoe langer het duurt voordat de scenes worden opgenomen, hoe minder tijd er is voor de definitieve eindmontage.

Een scene van Verraderlijke Liefde word gemonteerd (Rechten: ZOD Film)

Drentse oorlogsfilm

De film over de Tweede Wereldoorlog speelt zich af in Noord Nederland, grotendeels in Drenthe. Met uiteindelijk de bevrijding van Drenthe die ingezet word door zevenhonderd Franse parachutisten die de weg voor de Canadezen moesten voorbereiden: operatie Amherst. Voor het eerst wordt deze geschiedenis gebruikt in een speelfilm.

De filmcrew is Drents en veel van de acteurs en figuranten ook. Hoofdrolspeler Peter Nillesen schetst de verhaallijn: Als Oberleutnant Ludwig Mengelberg in de oorlogsfilm 'Verraderlijke Liefde' heeft hij een hard gezicht, een ijskoude uitstraling en een gekwelde blik in zijn ogen. Mengelberg heeft een oorlogstrauma opgedaan aan het oostfront in de Tweede Wereldoorlog. Zijn gezin is omgekomen bij een bombardement. Net voor de bevrijding komt hij in Drenthe terecht. Op een boerderij met joodse onderduikers. Hij heeft de leiding over soldaten die dus in één keer bij die boer op z'n boerderij terechtkomen. De boerenfamilie Wesselink doet z'n best de situatie te overleven. Maar dat gaat mis. Wanneer Mengelberg het onderduikershol ontdekt lijkt alles voorbij. Dan nemen de dingen een andere wending dan verwacht. Hij en een joodse vrouw worden verliefd en er ontstaat een onmogelijke liefde.

De soundtrack van de film I Remember is gemaakt door singer-songwriter Isa Swart uit Emmen, die ook de rol van boerendochter speelt in de film.

Doordat er met vrijwilligers wordt gewerkt is het budget van de film extreem laag: twee ton. Camies: "Zeker als je ziet op hoeveel locaties er wordt gedraaid, met zoveel personages en veel special effects. Als we allemaal betaalde krachten hadden dan zou de film wel het tienvoudige kosten: twee miljoen." En ook dat is nog weinig. Publieke Werken (2014) kostte zes miljoen, Zwartboek (2006) 18 miljoen. De filmmakers zijn in gesprek met een aantal distributiepartijen waaronder Videoland en bioscopen. Ze willen graag dat de film in ieder geval in de Drentse bioscopen en een aantal Nederlandse filmhuizen te zien zal zijn.