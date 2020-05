Vandaag in de Drentse lucht: Een victory roll

Hoor je vandaag aan het eind van de dag vreemde geluiden vanuit de lucht? Dat zijn de piloten van Dutch Rush. Ze schrijven een zogeheten victory roll in de lucht. In de Tweede Wereldoorlog vlogen Spitfires deze manoeuvre als ze terugkeerde van hun missie.

Frank van Houten is één van de piloten van Dutch Rush en hij mag eigenlijk nog niet verklappen waar hij precies langs gaat vliegen. "Het is een verrassingsroute, maar we zijn aan het eind van de middag, begin van de avond boven Drenthe. Normaal zijn we goed te horen, dus zijn we wel te herkennen."

Ze vliegen de victoy roll om vanuit de lucht Nederlanders een hart onder de riem te steken. "We willen de bevrijding herdenken door vanuit de lucht de mensen proberen te verbinden. Op deze manier kunnen we de mensen toch van Bevrijdingsdag laten genieten."

Voor Dutch Rush is het schrijven van tekens in de lucht niets nieuws. "Laatst hebben we hartjes in de lucht geschreven om zorgverleners een hart onder de riem te steken."

Zie je Dutch Rush vliegen boven Drenthe? Stuur je filmpje of foto via WhatsApp naar 06 - 515 68 886.