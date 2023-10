Na Italiaans festival voor minderheidstalen, is Lisa Harms klaar voor volgend avontuur

Weer op Nederlandse bodem moet Lisa Harms uit Emmer-Compascuum de rollercoaster van afgelopen weekend even laten bezinken. Toen trad ze op tijdens het Suns Europe-festival, een festival voor Europese minderheidstalen. Voor een publiek uit heel Europa zong ze haar Drentse liedje Tot de zun uut giet. Maar veel tijd om bij te komen heeft ze niet want het volgende festival-optreden staat voor de deur.

"Het was geweldig", zegt Lisa Harms uitgelaten over haar Italiaanse optreden in de stad Udine. "Je verwacht er altijd wel iets van, maar het was boven verwachting leuk. Eigenlijk vanaf het moment dat ik hier in de auto stapte genoot ik al."

Zenuwen onder bedwang

Maar het moment van de waarheid moest toen nog komen. Dat vond zaterdag plaats. "Het moment dat we het podium op moesten was spannend natuurlijk. Maar ik kan mijn zenuwen steeds beter onder bedwang houden. Vanaf het moment dat ik daar eenmaal stond dacht ik: ik ga knallen."

En hoewel ze niet in de prijzen viel, is dat gelukt, vindt ze. "Het geluid in die zaal was heel mooi. Ik heb zelfs nog het volkslied van die regio gespeeld." De publieksprijs en de juryprijs gingen naar Dania O. Tausen van de Faroereilanden. Meer dan verdiend, vindt ook Harms. "Dat klonk echt goed. Ik kon het niet verstaan, maar ik kreeg ook kippenvel. Ze deed wat acapalla-dingetjes met haar band. Dat was gewoon heel goed. Dat vond ik de mooiste."

Volgend avontuur