Heksen op de brandstapel, gebeurde dat ook in Drenthe?

Uit deze verslagen komt een beeld naar voren dat er in Drenthe dus wel degelijk een controle was op heksen, laten we ze voor het gemak maar even zo noemen. De Drost en de Synode werden meermaals verzocht om actie te ondernemen of om de zaak goed in de gaten te houden.

Tot op zeker hoogte gebeurde dit ook, blijkt uit deze verslagen.

Vervolging en veroordeling

Maar in hoeverre leidden beschuldigingen tot vervolging? En in hoeverre leidde vervolging dan tot veroordeling? Daarover is in de archieven niet veel te vinden. Maar, zoals Willem de Blécourt in zijn proefschrift 'Termen van Toverij' (1990) omschrijft, betekent dat niet dat het er niet was.

De Blécourt deed onderzoek naar de veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de zestiende en twintigste eeuw, met een nadruk op de heksenvervolging in Drenthe. Achter in zijn boek staat een lijst met 'Betichtingen en gevallen van toverij in Drenthe', met onder meer zittingen van de Etstoel in Norg en Veenhuizen, en ook in Roden, Gieten, Zeijen, Erm, en een handjevol zaken waarbij als locatie 'Drenthe' wordt opgegeven.