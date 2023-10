Gercoh. komt na film nu met album

Film

"Ik dacht: ik wil een album maken, maar ik wil het op een manier doen die je nog niet eerder hebt gezien", legt Klein uit. Hij begon te denken en de hersenspinsels kregen steeds meer vorm in zijn hoofd. "Op gegeven moment had ik het en dacht: ik ga een film maken." Het project was nog niet zomaar klaar. Of het nu drie, vier of vijf jaar is, weet Klein niet meer precies. "Ik ben er donders lang mee bezig geweest." 6 januari dit jaar speelde hij de muziek, samen met de film, live, in een zaal in Zwolle. In de film zit geen tekst, maar de liedjes, die hij live bij de beelden speelde vertelden het verhaal. "Het volledige project is nog niet klaar, want ik moet de plaat er nog bij maken."