Gerrit Boes nieuwe voorzitter Bevrijdingsfestival, deelt nu bloemen uit

Toch zit Boes op de dag waarop zijn eerste Bevrijdingsdag zou zijn niet thuis. "We hebben vijftig vrijwilligers en die zouden allemaal bij de Baggelhuizerplas zijn normaal gesproken, dat kan nou niet vanwege de coronamaatregelen. Dus kom ik naar ze toe. Met een bosje bloemen." Boes biedt samen met de rest van de organisatie alle vrijwilligers een bosje bloemen als waardering.

Organisatie Bevrijdingsfestival deelt bloemen uit (Rechten: Marcel J. de Jong)

Het Bevrijdingsfestival van 2020 stond al helemaal in de steigers. "We beginnen net na de zomer met het nieuwe festival. We hadden alles ook goed voor elkaar."

10CC

Toch zijn de voorbereidingen niet voor niets geweest. "We hebben direct het plan opgepakt om alles door te schuiven naar volgend jaar. Alle projecten en artiesten. De artiesten hebben meteen toegezegd om volgend jaar te komen. Onder anderen Ilse de Lange komt gewoon volgend jaar."

Op de planning stond ook nog een verrassingsact uit Engeland. "Dat wilden we eigenlijk pas later bekendmaken, maar nu ze hebben toegezegd volgend jaar ook te komen kan ik wel zeggen dat het 10CC is."

Vanwege het programma staat Boes er wel dubbel in dat het nu allemaal geannuleerd is. "We hadden een extra groot feest moeten hebben vanwege 75 jaar vrijheid, maar nu kunnen we twee keer genieten van de voorbereidingen."