Maandenlange renovatie brug Dwingelerstroom bij Lheebroek, Defensie haalt noodbrug weg

Eerst opbouwen en daarna toch weer afbreken. Defensie is begonnen met het weghalen van de noodbrug over de Dwingelerstroom vlakbij Lheebroek. De originele brug die eronder ligt, is vorig jaar onveilig verklaard en krijgt nu een flinke renovatie.

"Anderhalf jaar geleden wilden we de brug al vervangen, maar vanwege wachttijden in de bouw kon dat niet", vertelt wethouder Henk Doeven. "Defensie heeft destijds een noodoplossing voor ons aangelegd, omdat boeren het water wel moesten oversteken om hun land te bereiken. De oude brug kon zware voertuigen niet meer aan."

Nu wordt de noodbrug afgebroken en kan begonnen worden met het restaureren van de onderliggende brug. "Een nieuwe aanleggen kan helaas niet vanwege het naastgelegen Dwingelderveld. Er zou dan teveel stikstof vrijkomen."

'Leuke oefening'

"We beginnen met de zijkanten en halen een aantal balken weg", vertelt eerste luitenant Stijn de Jong over de demontage van de noodbrug. "Daarna gaan alle planken eruit en kan de rest van de brug afgebroken worden." Vorig jaar is er aan beide opritten van de brug wat beton gegoten. "Onze mannen gaan dat met een drilboor weghalen. Ik verwacht dat we eind deze week klaar zijn met de werkzaamheden."