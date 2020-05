Artiesten Bevrijdingsfestival maken video's voor thuis

Acts die geprogrammeerd stonden op Welcome to the Playground (de area voor en door jongeren op het festival) treden in videovorm samen op. Vanuit huis zingen ze het liedje Home. Verder zijn er drie jongeren die een verhaal hebben geschreven en is er een dansvideo gemaakt.

Het idee hiervoor komt van het ICO, het kunstencentrum in Assen. Volgens projectleider Josien van Beek was het een kwestie van 'gewoon doen'. "We hebben de karaokeversie gebruikt. Alle jongeren hebben het hele lied ingezongen en daar hebben we stukjes uitgeknipt. We zijn heel trots op het resultaat en op hoe de jongeren mee hebben gedaan." Lisa Eising heeft de video ingeleid. Ze vindt het heel 'vet' dat het zo goed gelukt is.

Tekst gaat verder onder de video

Welcome to the Playground - Home (Medley)

Vrijheidsverhalen

Eva Broekman, Simone Viola en Job van Duinen maakten alle drie een video met een vrijheidsverhaal. Ze vinden het jammer dat ze niet op het podium kunnen staan. "Dat is echt heel zonde", aldus Eva. Ze werd gevraagd om weer te komen optreden en vertelt in haar verhaal in heel korte zinnen wat vrijheid voor haar betekent. "Soms is het een gevoel, soms een kleine gebeurtenis."

Tekst gaat verder onder de drie video's

Taalvideo #1 van Welcome to the Playground - Eva Broekmann

Taalvideo #2 van Welcome to the Playground - Simone Viola

Taalvideo #3 van Welcome to the Playground - Job van Duinen

Dansvideo

Choreograaf Demi Tanalepy heeft samen met jongeren een dansvideo gemaakt. Volgens hem was het een behoorlijke uitdaging om het voor elkaar te krijgen. De deelnemers kregen een soort voorbeeldvideo zodat ze konden oefenen. Het resultaat moesten ze dan doorsturen.

Danseres Zamé Meijers vond het wel ongemakkelijk om voor de camera te dansen. Ze heeft in totaal wel vijf opnames gemaakt op het dakterras. "M'n moeder maakte de opnames en daar hebben we de beste uit gekozen." Volgens Demi is de boodschap dat we ons vrij moeten voelen om overal te kunnen dansen.

Lucas & Steve

Ook voor het dj-duo Lucas & Steve verliep vandaag anders dan gepland. Aanvankelijk zouden ze met een helikopter langs de verschillende provinciale Bevrijdingsfestivals (onder meer Assen) reizen voor hun optreden, maar dat kon nu natuurlijk niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar andere manieren om iets met het thema vrijheid te doen en zo hebben ze bedacht dat het interessant zou zijn om op bezoek gegaan bij hun oma's.

Die hebben - op gepaste afstand - over hun oorlogsherinneringen verteld. Onder meer over een Amerikaanse militair die z'n oma een ring had gegeven, daarna in de Ardennen moest vechten en die de ring maanden later levend en wel kwam ophalen. Lucas de Wert: "Dan komen allemaal verschrikkelijke, maar ook mooie verhalen naar boven. Het is heel interessant en bijzonder om dat te weten te komen."

De Wert vindt het belangrijk om deze verhalen op te tekenen. "Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat wij de laatste generatie zijn die nog opa's en oma's heeft die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Het is belangrijk om die verhalen door te blijven geven, zodat mensen zich ervan bewust blijven dat vrijheid niet altijd vanzelfsprekend is." Lucas & Steve hopen volgend jaar wel op te treden op het Bevrijdingsfestival in Assen.

Lucas & Steve met hun oma’s in gesprek over oorlogsherinneringen