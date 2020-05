Restauranthouders verontwaardigd: waarom wél eten in hotels, maar niet in restaurants?

"Waarom zij wel en wij niet? Er wordt met twee maten gemeten", zegt Hendrik-Jan Lip. Eind vorig jaar opende hij z'n nieuwe restaurant en kookstudio Narline in Zuidwolde.

'Blijf thuis'

"Aan de ene kant wordt gezegd 'blijf thuis', terwijl hotels alweer adverteren met: 'Kom gezellig een weekendje naar ons toe en kom lekker in ons restaurant eten'", gaat Lip verder. "Ik heb gesprekken gevoerd met Horeca Nederland en de gemeente en als ik hier iets wil ondernemen krijg ik te horen dat het protocol nog steeds 'blijf thuis' is, dus dat snap ik niet."

Al na drie maanden weer dicht

Vorig jaar nam Lip sterrenrestaurant De Groene Lantaarn over. Na een kostbare verbouwing van een half jaar was het in december eindelijk zover. Maar door de uitbraak van het coronavirus moest hij het bedrijf al na drie maanden weer sluiten.

"Ja, het is hier stil. En dat is wel heel zuur. Eerst denk je, die paar weken komen we wel door. Maar we zitten inmiddels op zeven weken en dat is wel een hard gelag. Het wordt wel tijd dat we weer open mogen", zegt Lip. Hij hoopt na Pinksteren weer aan de slag te kunnen.

Hotels gaan weer open

Terwijl Lip met smart wacht op groen licht van de overheid opent Mark Bergmans vrijdag weer de deuren van z'n hotels De Brink en Wesseling in Dwingeloo. Hij besloot - bijna zeven weken geleden - zélf de deuren van z'n bedrijven te sluiten. Vooral omdat na de ingrijpende coronamaatregelen veel gasten hun boeking annuleerden. Daarnaast wilde Bergmans ook geen bijdrage leveren aan de verdere verspreiding van het virus. Maar met roomservice had hij van de overheid dus wel gewoon open mogen blijven. Nu de gasten zich gewoon weer in het restaurant mogen verpozen, gaat hij er weer voor.

"Ja gasten mogen nu weer gewoon weer eten en drinken in ons restaurant. En de tendens is dat er weer behoefte aan is om weg te gaan. En wij zijn er zelf ook weer aan toe", zegt Bergmans. Hij snapt de scheve ogen van de restauranthouders aan de ene kant wel. "Maar ik mag open en waarom zou ik het niet doen?", vraagt hij zich hardop af.

Experimenteren

"Ik ben blij dat we nu de tijd hebben om te experimenteren met de nieuwe regels. Ik zou er niet aan moeten denken als we ineens helemaal opengaan voor iedereen. Dan schiet je denk ik wel in de stress", zegt Bergmans. "Ik vind het wel spannend. Mensen komen overal vandaan, je personeel komt ook met hen in contact en het is nog maar de vraag of het allemaal wel zo makkelijk is om zo te werken. Wat ik wel weet is dat we allemaal een jasje uit zullen doen. De omzetpieken, van een vol restaurant in combinatie met een feestje in een zaal, zullen we voorlopig in ieder geval niet meer hebben", aldus Bergmans.

Voorzorgsmaatregelen

Voor hotels die opengaan is nog geen officieel protocol met voorschriften en daarom neemt Bergmans zijn eigen voorzorgsmaatregelen. Van de zestig tafels zijn er nu nog maar twintig over om de anderhalve meter afstand te garanderen. Ook heeft hij pijlen op de vloer geplakt die de verplichte looproute aangeven.

Daarnaast komt er plexiglas voor de balie en hebben ze een speciale Q&R-code gemaakt. "Als je de code met je telefoon scant, krijg je meteen het menu in beeld en hoef je niet met je handen aan de menukaart op tafel te komen", besluit Bergmans.