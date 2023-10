Van COA-hosts tot sporters: deze vrijwilligers maken kans op Hét compliment van Drenthe

Vanaf vandaag tot 29 oktober kan het publiek stemmen op organisaties. Zo maken onder andere de COA-hosts van Arriva kans op Hét compliment van Drenthe. Deze hosts hebben een vluchtelingenachtergrond en wonen in de COA-opvang in Assen. Op stations Emmen en Zwolle maken ze vluchtelingen wegwijs met hun reis. Ze helpen bijvoorbeeld met het vertalen van informatie, wijzen hen de weg en helpen hen met vervoerbewijzen.

Steuntje in de rug voor loopbaan

Een heel andere vrijwilligersorganisatie die genomineerd is, is de Stichting Sport en Spel Phihezo. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende ouder verenigingen die de belangen behartigen van kinderen met een verstandelijke of visuele beperking. De stichting organiseert ook sport- en spelactiviteiten voor deze doelgroep. De andere genomineerden zijn weggeefwinkel Heppie Smilde, huiskamerorganisatie Bij de Buren in Veenhuizen en Petje Af Zuidoost-Drenthe, een organisatie die kinderen een steuntje in de rug geeft voor hun toekomstige loopbaan.