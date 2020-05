Janneke Ensing kan zich richten op nieuw wielerseizoen

Janneke Ensing uit Gieten is blij dat nadat eerder de mannen al goed nieuws kregen, nu ook de kalender voor de vrouwen is vastgesteld. "Maar het blijft natuurlijk allemaal onzeker", reageert ze. De 33-jarige wielrenster houdt wel een slag om de arm. "We hebben te maken met een virus, waar wij nog geen vat op hebben. Het is mooi dat er een nieuwe kalender is vrijgegeven, maar ik moet nog maar zien of het überhaupt in augustus door kan gaan. Dat is gewoon nog vrij vroeg."

September?

Zelf houdt ze eerder rekening met september. "Ik hoop natuurlijk op augustus, maar ik pin mij daar niet op vast." De renster van het Australische Mitchelton Scott zegt zich wel veilig te voelen, als ze komende zomer weer in Italië gaat koersen. "Je kan het virus overal oplopen. Italië is natuurlijk zwaar getroffen, maar hier in Nederland zijn ook veel besmettingen. Je weet het gewoon nooit."

Ensing - die 70 procent van haar loon moest inleveren - kijkt wel uit naar het nieuwe seizoen, ondanks de onzekerheden. "Je mist het koersen gewoon, je kan nu niet zoveel. En je kunt ook niet met vrienden afspreken, dus dat maakt het dubbel zo zwaar."

Andere koersen

De Boels Ladies Tour is nu voor 1 tot en met 6 september uitgeschreven. De rittenkoers door Nederland wordt vlak voor de Giro d'Italia (11-19 september) verreden. De Amstel Gold Race (10 oktober), Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober), Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) hebben ook een plekje op de agenda gekregen. La Course staat voor 29 augustus op het programma, de dag waarop ook de mannen aan de Tour de France moeten beginnen.

De Cadel Evans Great Ocean Road is de enige wedstrijd in de World Tour die dit jaar bij de vrouwen is verreden, voor de uitbraak van het coronavirus. Veel wielrensters waren vorige maand teleurgesteld toen de de UCI alleen een voorlopige kalender voor de mannen presenteerde.