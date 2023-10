Rechter tegen van aanranding verdachte oud-fysiotherapeut: 'Was u geen gewaarschuwd man?'

Was de 55-jarige van aanranding en verkrachting verdachte oud-fysiotherapeut uit Emmer-Compascuum geen gewaarschuwd man? Dit vroeg de rechter zich maandag hardop af tijdens de eerste zittingsdag in Assen. De Emmer-Compascumer wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van zestien vrouwelijke patiënten, die in de periode van 2016 tot oktober 2021 door hem werden behandeld in zijn praktijk in Klazienaveen.

In 2018 kwam de eerste aangifte tegen de man binnen. Een vrouw beklaagde zich over de wijze waarop ze door haar fysiotherapeut, de verdachte, werd behandeld. Met deze aangifte werd in het begin niets gedaan. In 2020 kreeg de verdachte in zijn praktijk bezoek van een echtgenoot van een cliënte. De man veegde de therapeut de mantel uit over hoe hij zijn vrouw tijdens de behandeling had bejegend. Dit zou grensoverschrijdend zijn geweest.

Overrompeld

"U werd voor de tweede keer op uw wijze van behandeling aangesproken, waren dit geen signalen voor u?", vroeg de rechter. Alle vrouwen die uiteindelijk in 2021 aangifte tegen de man deden, zeiden dat ze hun ondergoed moesten uitdoen en dit overrompelde hen. Vaak ontdeed de therapeut hen van dit kledingstuk. De vrouwen lagen vervolgens naakt op zijn behandeltafel, zonder dat ze werden afgedekt met een handdoek.

Volgens het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), een handleiding voor deze beroepsgroep, wordt dit blootliggen niet toegestaan. Hierop zei de verdachte: "Je kunt afwijken van de regels als dat nodig is". Hij wilde het beste uit de behandeling halen. Hij vroeg vooraf toestemming, maar dit werd nooit schriftelijk vastgelegd. "Ik ben een slechte administrateur", zei hij. Hij had geen naaktprotocol in zijn praktijk.

Deskundige

De man werd in november 2021 opgepakt en verhoord. Bij de politie zei de man dat hij balanceerde op de grens. "Misschien net aan de verkeerde kant", waarbij hij het had over de patiënten die bloot op de behandeltafel lagen. De man zegt ervan overtuigd te zijn dat dat wel kon in de aangeboden behandeling. Op verzoek van de verdediging is eerder door de rechtbank een deskundige aangewezen die de behandelmethoden van de verdachte heeft onderzocht.

Volgens deze deskundige stroken de door de verdachte beschreven klachten van zijn cliënten en zijn behandelingen niet met wat gebruikelijk is. In geen van gevallen was het uitdoen van de bh en onderbroek noodzakelijk. Tijdens het twee dagen durend proces worden alle aangiftes aan de verdachte voorgehouden. Daarnaast worden ook de schadevergoedingen van de aangeefsters doorgenomen. Die liggen tussen de 3500 en 7500 euro per persoon, afhankelijk van wat diegene in de praktijk heeft ondervonden.

Grove wijze misbruik gemaakt

Advocate Maartje Schaap vertegenwoordigt de zestien vrouwen die aangifte hebben gedaan. "Na jaren zitten ze met nog met meer klachten, met name van mentale aard", zei de raadsvrouw. De verdachte heeft op grove wijze misbruik gemaakt van zijn positie als therapeut, zei ze. De praktijk van de verdachte is inmiddels opgedoekt, de man heeft zich uit het BIG-register uitgeschreven. Hij kan daardoor niet meer als fysiotherapeut aan de slag.