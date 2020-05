Emlichheim hijst Nederlandse vlag en luidt klokken vanwege 75 jaar bevrijding

Eigenlijk zou er rond Bevrijdingsdag een groot evenement zijn in Schoonebeek, in het kader van 75 jaar vrijheid. Samen met Emlichheim werkte het comité Schoonebeek in Actie aan een meerdaags programma om aandacht te vestigen op de vrijheid, maar ook op samenwerking. Verenigingen, scholen en kerken aan beide kanten van de grens werkten mee.

Coronavirus zit dwars

Maar het coronavirus gooit roet in het eten. Er mogen geen evenementen worden gehouden. "We hadden hier midden in Schoonebeek vanmorgen het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen ontvangen. Daarbij zouden zowel Nederlandse als Duitse lopers zijn", zo vertelt voorzitter Kees Veenstra van het comité. Hij vindt het spijtig dat de viering niet door kan gaan.

Het hijsen van de Nederlandse vlag in Duitsland kan de inwoner van Schoonebeek waarderen. "Dat was vanmorgen een kippenvelmoment." Burgemeester Kösters hijst in het bijzijn van Veenstra en medebestuurslid Albert Vrielink de vlag in Emlichheim. "Het is de eerste keer dat men daar de Nederlandse vlag hijst."

Emlichheim en Schoonebeek hebben overeenkomsten

Kösters is enthousiast over de samenwerking met Schoonebeek. Daarmee moet de band tussen de twee buren worden aangehaald. Nu al is er veel verkeer tussen de twee plaatsen, bijvoorbeeld voor boodschappen of goedkoop tanken. Maar over en weer wordt er ook gewerkt in Duitsland en Nederland.

Ze was met een comité al vroeg begonnen met het organiseren van evenementen rondom vrijheid. "Wij hebben Nederland als voorbeeld genomen en hebben veel bijeenkomsten georganiseerd. We zijn wel wat eerder begonnen dan in Nederland. Daarom hebben we minder last gehad van het coronavirus. In januari was er bijvoorbeeld een herdenking van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz."

De banden tussen Schoonebeek en Emlichheim hebben rond de Tweede Wereldoorlog onder druk gestaan. Dat is ook te lezen in een speciaal magazine dat is uitgegeven rondom 75 jaar bevrijding. Er zou een tentoonstelling worden gehouden met foto's van de oorlog, gemaakt in Schoonebeek en Emlichheim. Want beide dorpen en hun inwoners hebben geleden onder de oorlog.

Tien jaar geen contact

Veenstra: "Voor de oorlog was het een komen en gaan. Er zijn heel veel familiaire banden tussen gezinnen in Schoonebeek en Emlichheim. In de oorlog was er vijf jaar geen contact. Dan denk je dat die banden na de oorlog weer worden aangehaald, maar dat was niet zo. De Engelsen stelden een Sperrgebiet in aan beide kanten van de grens. Daar mocht niemand komen en heeft zo'n vijf jaar geduurd. Uiteindelijk hebben de dorpen ruim tien jaar geen contact gehad."

Helemaal stil is het vandaag overigens niet aan de Duitse kant van de grens. "Alle kerken hebben samen afgesproken dat ze vanavond om 20.00 uur de klokken zeven minuten lang zullen luiden vanwege 75 jaar vrijheid." En de festiviteiten? "Die schuiven we een jaar op", zo zegt Veenstra. "Dan hebben we een extra dag voor nog meer activiteiten."