Zoektocht naar dode katten in Hoogeveen: 'Liefst breng je iedere poes terug naar het baasje'

Kilometer langs de kade

De afgelopen weken zijn zes tot acht poesjes dood aangetroffen in de Hoogeveense Vaart, vertelt Gosink van de dierenambulance. De hulpdienst verwacht dat er nog veel meer overleden beestjes liggen. Op de Facebookpagina 'Vermiste Huisdieren Hoogeveen en Omstreken' stroomden de berichten over vermiste katten binnen. En ze komen allemaal uit de wijk Krakeel.

Er is een vermoeden van kwade opzet. "Het is te toevallig dat hier de afgelopen weken meerdere dode katten zijn aangetroffen", zegt Gosink, die onder meer zag dat een kat striempjes om haar nek had. Met een hark en schepnet liep ze vandaag langs de kade. Een strook van ongeveer een kilometer ging ze harkend en scheppend langs. Aan de overkant kan de dierenambulance vooralsnog niet komen, daarvoor is een boot nodig en die is te duur.

Gosink ziet het verdriet bij gezinnen die hun huisdier zijn kwijtgeraakt. "Niet leuk", zegt ze. De zoektocht van vandaag leverde niets op. Dat is in eerste instantie goed nieuws, maar ergens zou het ook helpen als meer bewijsmateriaal tegen een mogelijke dader wordt verzameld. "Bij zichtbaar letsel zouden we kunnen aantonen dat de katten bewust in het water zijn gegooid", aldus Gosink.

Chipcontrole