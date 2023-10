Plan voor 30 nieuwe huizen op plek waar nu de manege van Sleen staat

Paardensportcentrum Sleen en de gemeente Coevorden werken aan een verhuisplan voor de manege in het dorp. Het huidige onderkomen is volgens de rijvereniging te klein en gedateerd. Meer nog: de locatie is volgens de gemeente een prima plek voor zo'n dertig nieuwe woningen in het dorp.

De manege aan de Zetelveenweg ten westen van Sleen, kampt al langere tijd met ruimtegebrek. "De afgelopen jaren hebben we door de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Jongbloed al minder weilanden om ons heen voor de paarden", zegt voorzitter Mike Brandt van de vereniging. "Het dorp is zogezegd naar ons toe gegroeid. We kunnen de dieren nog genoeg te eten geven hoor, we hebben een goed voerbeleid. Maar als de hele kudde buiten staat op de terreinen die we nog beschikbaar hebben, is wel snel elk grassprietje weg."

Achterstallig onderhoud en te kleine rijbak

Daar komt bij dat het huidige onderkomen van de manege volgens hem niet al te best meer is. "Denk aan achterstallig onderhoud, en feitelijk ook aan te kleine rijbakken. Onze grootste rijbak is 20 bij 40 meter, terwijl tegenwoordig voor veel wedstrijden en concoursen toch op z'n minst een rijbak van 20 bij 60 nodig is. Voor springwedstrijden is zelfs een rijbak van 30 bij 80 meter gewenst."

De manege heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren zijn best gedaan om alles te blijven onderhouden. "Het grote werk, bijvoorbeeld aan het dak, is echter iets wat door de gemeente niet is opgepakt."

'In goed overleg met gemeente Coevorden'

Reden dus voor de vereniging om na te denken over een andere plek. "Daarover zijn we inmiddels in goed overleg met de gemeente Coevorden", zegt Brandt. "We werken aan een plan, inclusief begroting, en we hebben ook al een alternatieve plek op het oog, niet ver van het dorp af."

Welke plek dat is, houdt Brandt liever nog even voor zich. "Daar is het nu nog iets te vroeg voor. Zodra we iets verder zijn in het proces, kunnen we daar meer over vertellen."

Wethouder: 'Ingeklemd tussen bebouwing'

De gemeente Coevorden bevestigt in gesprek te zijn met de rijvereniging. "Ook wij zien dat de manege steeds meer ingeklemd raakt tussen de bebouwing", zegt wethouder Steven Stegen. "Voor ons is dat reden om de komende tijd aan te koersen op verplaatsing van de manege; we zijn hierover inderdaad in constructief overleg, zowel met de manege als met Dorpsbelangen Sleen."

Plan snijdt aan twee kanten

Het verhuisplan snijdt volgens manege en gemeente aan twee kanten: ruimte voor woningbouw én een kans om een mooier onderkomen te realiseren.

Brandt: "We hebben niet de ambitie om het meest luxueuze te bouwen, maar een verhuizing biedt wel de mogelijkheid om goed te kijken naar betere faciliteiten, eventueel met een multifunctioneel karakter." Bij de huidige manege zijn er nu zo'n vijftig tot zestig paardenstallen. Dat aantal is ook op de nieuwe plek minimaal nodig, zegt de voorzitter. ''Liefst hebben we er nog iets meer. Wat we ook nodig hebben op de nieuwe plek, is een grote buitenbak."

Dertig woningen op manegeplek

Als de vereniging daadwerkelijk verhuisd is, kan de vrijkomende locatie volgens de wethouder prima ingevuld worden met nieuwbouw. "Ik denk dan al gauw aan ongeveer dertig woningen die hier kunnen komen. Een mooie nieuwe ontwikkeling voor het dorp." Om wat voor woningen het dan moet gaan, is nog niet duidelijk.

Begrip binnen de paardensport in Noord-Nederland

De vereniging Sleen is volgens Brandt een begrip binnen de paardensport. "We bestaan al sinds de jaren 60; daarmee waren we destijds zo'n beetje de eerste in Noord-Nederland. Nog steeds komen mensen van heinde en verre voor wedstrijden of lessen. Daar zijn we wel trots op."