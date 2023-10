Het vak van hondentrimmer is een vrij beroep. 'En dat is kwalijk'

Vrij beroep moet verdwijnen

Er is wel een landelijke vakvereniging, de Algemene Belangenvereniging voor het HuisdiertoiletteerBedrijf, de ABHB. Henk van Houwelingen is er voorzitter. Hij is het niet eens met Vos. "De vraag is of het maken van een wet de oplossing van het probleem is. Maar we weten niet wat het probleem is en hoe groot het is. Wij hebben geen signalen binnen gekregen dat er dermate veel risico's worden genomen."