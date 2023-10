Koning Winter hangt in de lucht: kans op eerste najaarsvorst in Drenthe

Even 'nazomeren' is er niet meer bij. Het killere herfstweer heeft z'n intrede gedaan en dat leidt wellicht al snel tot de eerste grondvorst in Drenthe.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag belooft het vannacht 'koud en kil' te worden. Zijn werkmodellen geven nog temperaturen boven nul aan, maar de eerste grondvorst van dit najaar is allerminst uitgesloten. "Ook morgenochtend is het koud en grijs", voorspelt Van der Zwaag.

Na de eerste verwachte winterse stuiptrekkingen wacht verder een vrijwel droge dag met een maximumtemperatuur van rond de 13 graden. "Aan de koele kant", weet Van der Zwaag.

Strijd tussen koude en milde lucht

In de rest van de week blijft de thermometer dubbele cijfers uitslaan, met donderdag mogelijk 15 graden. Bewolking en een tijdelijke regenbui hangen wel in de lucht. Van der Zwaag: "Daarna gaat het gevecht weer plaatvinden: gaat het koude weer winnen van de milde lucht? Die kans is vrij groot dit weekend."