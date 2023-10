Wethouder onthult naam nieuwbouwproject Drouwenermond

De naam voor het nieuwbouwproject in Drouwenermond is bekend: Hogen Esch Streekje. Dat maakte wethouder Henk Zwiep van Borger-Odoorn bekend. De naam werd ingestuurd door een inwoner na een prijsvraag. Het verwijst naar de voormalige eigenaar van het gebied, de heer HogenEsch.

Moeizame start

De start van dit project had wat voeten in de aarde. De plannen voor de woningen liggen er al sinds 2010. Door de financiële crisis moest het allemaal op zich laten wachten, maar nu kan het dan toch beginnen. "Dit is een mooi moment waar we maandag op gepaste wijze even bij stil willen staan. Het markeert de stap die we nu zetten naar de invulling van deze plek met nieuwbouwwoningen," laat Zwiep weten.