Wie is z'n groene papegaai kwijt?

Wie is z'n papegaai kwijt? Het zou namelijk best kunnen zijn dat 'ie al gevonden is. De groene amazonepapegaai dook op in het Zwanenmeerbos bij Gieten.

"Het was toeval dat het diertje gevonden werd", zegt Eddy Mulder van de politie Aa en Hunze. "Bij het zwembad loopt een bospad. Daar zagen we een rode auto staan. We spraken de bestuurster aan, want we dachten dat ze misschien pech had. En toen kwam dit verhaal."

De politie en de vindster hebben geen idee van wie de papegaai is. "Ik had wel de indruk dat 'ie wat kon krauwen, maar of hij ook echt kan praten weet ik niet", lacht Mulder. De vogel zou normaal gesproken door een dierenambulance worden opgehaald, maar nu was er volgens de politie een makkelijkere oplossing. "De mevrouw die 'm gevonden had, heeft zelf eerder ook zo'n papegaai gehad. En het beestje zat al vertrouwd op haar schouder, dus wij zagen dat dat wel goed zat."

De eigenaar van de groene amazonepapegaai kan contact opnemen met de politie Aa en Hunze.