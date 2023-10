Conflict moskee Assen loopt op: bestuur legt beslag op rekeningen aannemer

Het gaat nog langer duren voor de As-Soennah Moskee in Assen klaar is. Het conflict tussen het bestuur van de moskee en de aannemer loopt hoger op. Het bestuur heeft namelijk beslag gelegd op de bankrekeningen en tegoeden van de aannemer HTO.

Het moskeebestuur beschuldigt de aannemer ervan fouten gemaakt te hebben tijdens de bouw. Dat bleek ook uit een rapport van een bouwtechnisch adviesbureau. De aannemer betwist de conclusie van dat onderzoek.

Vervolg stappen

Bestuursvoorzitter Mohamed El Mourabit is niet blij met de situatie. "HTO, de aannemer, weigerde de fouten te herstellen uit het bouwrapport. Die hebben toen een advocaat in handen genomen. Daarna hebben wij ook een advocaat ingeschakeld en die is naar de rechtbank gestapt."

En de advocaat van de moskee, die heeft nu een kort geding ingediend, zodat de moskee het pand weer in eigen handen krijgt. "Maar," zegt El Mourabit, "ik hoop dat we samen nog tot een oplossing kunnen komen, zodat wij sneller verder kunnen. Onze advocaat heeft contact gezocht met de aannemer, maar daar hebben we nog geen reactie op. Want als alles via de rechtbank moet, dan zijn we maanden, misschien wel jaren verder."

Flinke vertraging

Een flinke vertraging, want eigenlijk zou de nieuwe moskee in april van dit jaar opgeleverd moeten worden. Maar sindsdien ligt het proces al stil. En daar baalt de voorzitter van. "Totdat de nieuwe moskee klaar is, gebruiken we een pand op industrieterrein De Lauwers. Maar dat is niet lekker. Er is te weinig ruimte voor de mannen en voor vrouwen is er geen aparte ruimte, dus die kunnen helemaal niet terecht bij de moskee."