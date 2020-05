Toename uitkeringsaanvragen onder jongeren: 'Ik had dit op deze leeftijd nooit verwacht'

"Ik heb altijd verschillende baantjes gehad. Ik had nooit verwacht dat ik op deze leeftijd een uitkering aan zou moeten vragen om rond te komen."

Verdubbeling

Yoshie is niet de enige. Bij het Werkplein Drentsche Aa komen normaal gesproken acht tot tien uitkeringsaanvragen van jongeren per week binnen. Sinds de coronacrisis is dat aantal verdubbeld. Jan Broekema, wethouder van de gemeente Assen, maakt zich zorgen.

"Normaal geldt een wachttijd van een maand voordat je een uitkering krijgt. Dan moeten jongeren eerst zelf op zoek naar ander werk of naar school", vertelt Broekema. "Dat is nu niet realistisch. Er is geen ander werk. Dus jongeren kunnen zich direct inschrijven en ze worden nu ook direct geholpen. Op die manier houden ze voldoende geld over om hun vaste lasten en eten en drinken te kunnen betalen."

Geen nieuwe kleren en schoenen

Yoshie heeft het de afgelopen tijd naar eigen zeggen moeilijk gehad. "Er was zoveel onzeker. Je denkt vooruit. Als ik nu niet aan het werk ben, dan betekent het dat ik volgende maand geen inkomen heb." En dus heeft Yoshie haar levensstijl moeten aanpassen. "Een luxeleventje wil ik niet zeggen, maar ik kocht van het eten wel de duurdere merken. Nu moet ik kijken naar de goedkope producten. Ik kan geen nieuwe kleren en schoenen halen als er wat kapot is. Ik kan in principe alleen boodschappen halen van het geld dat ik nog over heb."

Gelukkig voor Yoshie kon haar vriend de afgelopen tijd een beetje bijspringen. "Hij heeft mij geholpen met de boodschappen, want ik had echt niks meer in huis."

Terug naar school

Het is nog onduidelijk hoelang de maatregelen gaan duren en wanneer veel jongeren dus weer aan het werk kunnen. "Als straks de horeca weer open mag, dan zal je zien dat de werkgelegenheid vast weer iets gaat aantrekken", vertelt wethouder Broekema. "Maar het is ondertussen ook goed om verder te kijken. Is er misschien iets wat je naast de horeca ook leuk vindt om te doen?"

Yoshie wil in ieder geval weer de schoolbanken in. Ze heeft zich aangemeld voor de opleiding Verzorgende IG. Het is nog even afwachten of ze in september kan beginnen. "Zo niet, dan blijf ik gewoon doorwerken, zodra het weer kan, tot ik een opleiding heb gevonden die bij mij past."