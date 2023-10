Ook op de 822e Zuidlaardermarkt gaat Marcel Thijsens ambtsketting van hot naar her

Aanvoer

Ondertussen vinden bezoekers hun weg over de markt, die ook tijdens het praatje van Thijsen gewoon doordraait. Felle groene verlichting zorgt dat bezoekers hun weg over De Brink ook al kunnen vinden voordat de zon is opgekomen. Dat juist voor een groen licht is gekozen, is vanwege het welzijn van de dieren op de markt, zegt Renkema. "De paarden worden daar wat rustiger van dan wanneer het licht wit is, zoals gebruikelijk."