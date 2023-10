Ook provinciebestuur vindt winning kussengas onder gasopslag Langelo ongepast

Ook Gedeputeerde Staten (GS) vinden de aanvraag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om gas te mogen gaan winnen onder de gasopslag in Langelo ongepast. De NAM wil dit gas gaan winnen zodra de gasopslag zelf buiten gebruik gaat. Al eerder liet staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw weten de vraag van de NAM ongepast te vinden.

"Ik vind het nogal wat dat de NAM, terwijl we in discussie zijn over het sluiten van gasveld Groningen, mij dan vraagt om een vergunning om dat kussengas te winnen. Dat vind ik niet gepast. Het zou van maatschappelijke verantwoordelijkheid getuigen om het niet te doen." Het zijn de woorden van demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief.

GS denken er net zo over en sluiten zich van harte aan bij Vijlbrief. Meer kunnen ze ook niet doen. Dat hebben ze laten weten in antwoord op statenvragen van SP-fractievoorzitter Simon Zandvliet in Provinciale Staten.

GS gaat er niet over

Zandvliet wil dat GS 'nee' zeggen tegen de plannen van de NAM, maar de provincie gaat niet over wel of geen vergunning voor de winning. De provincie mag alleen adviseren, maar dat advies mag het ministerie van Economische Zaken negeren. "We blijven plannen voor de winning van aardgas in de provincie kritisch volgen. Winning kan alleen doorgang vinden als het veilig is voor mens en milieu", schrijven GS.

Wat wil de NAM?

Terwijl de gaskraan in Groningen dichtgaat, wil de NAM dus in Langelo juist gas gaan winnen. In de gasopslag Norg bij Langelo kan 6 miljard kubieke meter gas opgeslagen worden voor als ons land meer gas nodig heeft. Maar daaronder zit nog een heel onaangeroerd gasveld van zo'n 15 miljard kuub gas. Dat gas wordt kussengas genoemd en dient om de benodigde druk voor de bodem in stand te houden. Maar dat kussengas is niet meer nodig als de gasopslag in Langelo buiten gebruik wordt gesteld.

GS zijn tijdens een werkbezoek aan de gasopslag in Langelo in september door de NAM ingelicht dat er een vergunning aangevraagd is voor het winnen van het kussengas uit het gasveld Norg. De beslissing om de gasopslag niet meer te gebruiken ligt bij de staatssecretaris van mijnbouw van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het is op dit moment onbekend wanneer de gasopslag zou kunnen sluiten.

Vijlbrief is kritisch