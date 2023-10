Bierbrouwers gaan naar Tweede Kamer: dubbele bierbelasting mag niet doorgaan

Bierbrouwers bieden de Tweede Kamer vandaag een petitie aan die een dubbele bierbelasting moet tegenhouden. Het kabinet maakte eerder bekend dat het vanaf 1 januari een accijnsverhoging zou invoeren. Daar bovenop komt ook nog een speciale bierbelasting, waardoor brouwers meer accijns moeten afdragen voor bier met een hoger alcoholpercentage.

En dat is oneerlijk vinden ze. Daar zijn ze niet de enigen in, zo'n 78.000 mensen ondertekenden de petitie 'Voorkom extra bierbelasting'.

Prijs doorberekenen

Hoe de brouwers de accijnsverhoging zouden moeten oplossen als deze doorgaat, is hen onduidelijk. Bert Calkhoven, eigenaar van brouwerij De Gulzige Gans in Coevorden, is een van de indieners van de petitie. Ook zijn bier wordt een stuk duurder.

Om een vergelijking te maken: hij betaalt nu 79,60 euro accijns over 180 liter bier per week. Met de nieuwe regels zou hij in 2024 bijna het dubbele moeten betalen, namelijk 144,90 euro. "Dat is voor alleen dit brouwsel al 65 euro meer. Ik ben er wel van geschrokken. Het is in sommige gevallen 40 euro meer. Dat kun je niet allemaal doorberekenen naar de klant."

En dat is niet het enige

Daar komt bij dat veel van de bierbrouwers nog kampen met de gevolgen van corona. Er was toen minder omzet en inmiddels hebben de eigenaren een belastingschuld. Daar komt de inflatie en gestegen grondstofprijzen bij. "En daar bovenop deze dubbele bierbelasting." zegt Henk Timmerman van brouwerij Maallust in Veenhuizen.

Als gevolg van de gestegen prijzen, ziet de industrie steeds meer klanten naar België en Duitsland gaan voor het bier. Volgens CRAFT, de belangenorganisatie van speciaalbierbrouwers, is er in Nederland vanaf januari 80 procent meet bierbelasting dan in België en 360 procent meer dan in Duitsland.

Politiek maakt zich druk