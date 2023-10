Onrust in Schoonebeek over plannen huisvesting statushouders

In Schoonebeek is er onrust ontstaan na een bericht op de lokale nieuwssite Schoonebeek Nieuws. In een inmiddels verwijderd bericht werd gemeld dat er plannen zijn voor het vestigen van statushouders op de locatie van horecazaak De Witte Olifant.

Uit de reacties onder het bericht viel op te maken dat het nieuws heeft geleid tot veel onrust onder inwoners. Navraag bij de beheerder leert dat dit nieuws niet is bevestigd bij projectontwikkelaar Jorgen Kruit of het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Kort daarop werd het bericht verwijderd.

Die verontruste geluiden bereikten ook het dorpsbestuur, leert navraag bij dorpsvoorzitter Jos van Hees. Volgens hem is er contact geweest tussen projectontwikkelaar Kruit, die het pand twee weken geleden kocht, en de stichting Inlia (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers). Van Hees heeft begrepen dat er verder nog geen definitieve knoop is doorgehakt over de bestemming van De Witte Olifant. "We hebben daarom contact opgenomen met de beheerder van de nieuwssite en gevraagd om het nieuws te verwijderen. Want het klopt gewoon niet."

Geen asielzoekers

Burgemeester Eric van Oosterhout laat weten dat de gemeente formeel van niets weet. "Als een stichting als Inlia dergelijke plannen heeft, dan horen ze via het COA bij ons aan de bel te trekken."Het COA is in deze zaken namelijk het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Van Oosterhout heeft onlangs nog een gesprek gehad met het COA. En die met geen woord gerept over dit plan. "Het is ons alleen bekend dat Inlia wel wat wil. Maar, voegt Van Oosterhout er meteen aan toe: 'Er komen geen asielzoekers op deze locatie'."

Wolfshoeve

De Witte Olifant kwam in 2019 in het bezit van ondernemer Jan Braam. Toen droeg het etablissement nog de naam De Wolfshoeve. De zaak in Schoonebeek sloot eind vorig jaar de deuren. De oorzaak lag volgens Braam destijds in een gebrek aan personeel. Twee weken geleden verkocht hij het pand aan Kruit.