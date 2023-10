Leon Moorman voor Overijssel naar Regio Songfestival: 'Misschien tover ik een Drentse vlag tevoorschijn'

Het Drents werd hem er met de paplepel ingegoten, in 2019 won hij het Dreents Liedtiesfestival, en hij groeide op in Barger-Compascuum, maar toch vertegenwoordigt Leon Moorman de provincie Overijssel tijdens het Regio Songfestival. "Het mut niet gekker wordn", zegt de zanger ietwat timide.

Moorman wilde maar wat graag meedoen aan het aanstaande, de eerste editie, van het Regio Songfestival, maar hij kon zich namens Drenthe niet meer plaatsen voor het festival. "Om de simpele reden dat ik niet mee heb gedaan aan het Dreents Liedtiesfestival", vertelt hij. En dus ging de creatieve zanger op zoek naar een alternatieve manier om toch een kans te maken op deelname aan het provinciale songfestival.

Drentse Overijsselaar of Overijsselse Drent?

"Ik woon al meer dan tien jaar in Zwolle, en speurde op de site van RTV Oost naar de eisen voor deelname. En het bleek dat ik daarvoor in aanmerking kwam. Dus heb ik me aangemeld, en nu mag ik dus meedoen namens Overijssel. Daar ben ik wel erg blij mee, want het is een prachtig podium om je op te laten zien."

Een grote cultuurshock hoeven we niet te verwachten van de zanger, want volgens hem hebben het Drents en het Twents veel overeenkomsten met elkaar. "Als ik hier in Zwolle Drents praat, heb ik nog nooit gehad dat iemand mij niet kan verstaan. De uitspraak is ietsjes anders, maar beide accenten hebben ook veel raakvlakken. En je hoeft je geen zorgen te maken want ik blijf een echte Drent. Misschien tover ik wel een Drentse vlag tevoorschijn tijdens mijn optreden."

Spanning

En dus staan de komende weken voor Moorman in het teken van vele repetities en verschillende afspraken. Dat allemaal om zo goed mogelijk voor de dag te komen met zijn nummer 'Dat ik Leef'. "Het nummer heeft een redelijk zwaar thema. Het gaat over de manier waarop je door diepe dalen gaat in het leven. Met mijn liedje wil ik duidelijk maken dat je er niet voor weg moet lopen, maar deze momenten juist onder ogen moet komen."