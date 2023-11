Horecapaar binnen jaar gefrustreerd vertrokken van recreatiepark Kniphorst in Anloo

Andere beleving

Jeroen de Graaf, adviseur van parkeigenaar Benhaddou en optredend als zaakwaarnemer, kent de frustratie van de horeca-uitbater. De Graaf betreurt de gang van zaken en noemt het 'zonde' dat het restaurant zo snel weer leeg is komen te staan. De lezing van het horecapaar, over wat er misgegaan is, is volgens hem 'niet helemaal correct'. "Het is meer hun beleving."

Volgens De Graaf was het idee aanvankelijk wel om Willem Henneke het beheer van het recreatiepark erbij laten doen, waaronder ook de ontvangst en het registreren van de gasten. "Maar dat is nooit goed opgepakt door hem, dus dachten wij op een gegeven moment 'dit gaat niet werken zo'. Dus is er een andere beheerder opgezet."

Rekening vereffenen

Over de claim van het horecapaar is De Graaf ook helder. "Ze woonden al die tijd in de beheerderswoning, waar gewoon voor betaald moest worden, dat was niet gratis. Maar zij betaalden niet. Dus ligt er bij ons nog een fikse rekening met huurachterstand." Volgens De Graaf kan daarmee de rekening vereffend worden.

Verder wil De Graaf vooral 'vooruit kijken' en wijst hij op alles wat er op dit moment op het recreatiepark gebeurt, om de boel te verbeteren. "Het klopt dat alles niet meteen zichtbaar is aan verbeteringen die zijn doorgevoerd. Eerst is er vooral in de grond gewerkt, met nieuwe kabels en leidingen, nu zijn we vooral bovengronds bezig."

Bar als receptie voor ontvangst

Zo wordt de toegangsweg naar het achterste deel van het park op dit moment vervangen. En het oude centrale toiletgebouw is inmiddels compleet gestript. Dat moet een wellness ruimte worden, met sauna en jacuzzi's, zo is voorlopig de bedoeling. "Maar of het helemaal gaat lukken, dat is nog de vraag. Eerst moet het complete dak worden vervangen."

Voor het restaurant zoekt de parkeigenaar weer een nieuwe horeca-exploitant. "We willen dan kijken of de bar ook als een soort receptie kan dienen, zodat de uitbater dan ook als gastheer de nieuwkomers op het park van een drankje kan voorzien." Verder is het de bedoeling dat er naast het restaurant, ook zaalverhuur komt.

Catering bij vergaderingen

"Er is volop zaalruimte voor vergaderingen van bedrijven of instellingen. Die gaan we opknappen. En de nieuwe horeca-uitbater kan dan tegelijkertijd de catering erbij doen van de zaalverhuur. Zakelijk wordt het dan wat aantrekkelijker voor die persoon, en de activiteiten ook wat breder." Maar De Graaf zegt pas 'actief op zoek te gaan' naar een nieuwe exploitant, als de zaken met voormalig restauranthouder Willem Henneke en zijn vrouw 'netjes afgerond zijn'.