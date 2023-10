Van de kap geredde eik in Hollandscheveld mist titel 'Boom van het Jaar'

Brabantse boom op 1

De Marialinde in het hart van het Brabantse Oisterwijk is de winnaar met 7.076 stemmen. In de geschiedenisboeken komt de boom al sinds 1388 voor. "De boom is onlosmakelijk verweven met de historie van Oisterwijk", schrijft SBNL Natuurfonds, de organisatie van de verkiezing. Met de titel is de boom ook de Nederlandse inzending voorde Europese verkiezing Tree of the Year die in februari 2024 wordt gehouden.