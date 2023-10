Commandocentrum moet Zuidlaardermarkt in goede banen leiden: 'Ingrijpen als het mis dreigt te gaan'

Zuidlaren staat aan de vooravond van de 822ste editie van de Zuidlaardermarkt. Tijdens de festiviteiten wordt een oogje in het zeil gehouden op het gebied van veiligheid. Een heus commandocentrum is hiervoor opgericht. "Als er een opstootje dreigt te ontstaan, kunnen we daar meteen politie naartoe sturen."

Daan Brakel, adviseur openbare orde van de gemeente, legt het verder uit. "Deze ruimte is compleet ingericht om het evenement zo goed mogelijk te laten verlopen. We hebben een grote vergadertafel waar we met alle hulpdiensten overleggen. Aan de muur hangen meerdere beeldschermen waarop we het gebied goed in kaart hebben gebracht, en we hebben een whiteboard waar we onze actiepunten op noteren."