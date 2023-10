Blauwtongvirus rukt verder op in Drenthe: 'Het kon niet uitblijven'

Het blauwtongvirus is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. Het wordt veroorzaakt door kleine steekvliegjes, zogeheten knutten. Besmette dieren krijgen onder andere koorts en zwellingen. Ze eten niet meer, liggen veel of worden kreupel. In ernstige gevallen kleurt de tong blauw.

Overlijdens

Door de besmetting en complicaties kunnen dieren overlijden. Dat is ook het geval bij de kudde van Visser. "Eén schaap is inmiddels overleden, tien andere zijn ziek", vertelt Visser. Het virus is lastig te bestrijden, omdat er geen geneesmiddel is.

Visser is in gesprek met de gemeente Assen. "In overleg hebben we besloten om de zieke schapen naar binnen te halen, mogelijk halen we de hele kudde naar binnen maar dat moeten we nog even bekijken. Meer dan dat kunnen we op dit moment niet doen tegen het virus, en dat is heel frustrerend."