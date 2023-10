Aangeefsters aanranding fysiotherapeut zeiden 'te bevriezen en niets meer te kunnen'

"Ik baal dat ik niets heb gezegd. Ik ben voor de duvel niet bang, maar was te verstijfd om iets te kunnen zeggen. Ik wilde 'stop' roepen, maar er kwam geen geluid uit mij", zei één van de vrouwen die aangifte deed van aanranding door een 55-jarige oud-fysiotherapeut uit Emmer-Compascuum.

Zestien vrouwen deden aangifte van aanranding of verkrachting. Ze werden in de periode van januari 2016 tot september 2021 behandeld door de therapeut in zijn praktijk in Klazienaveen.

Massage van intieme lichaamsdelen

De vrouwen hadden of nek- en schouderklachten, hielspoor, gewrichtsproblemen in de hand na een operatie of rugklachten. Tot hun grote schrik werden hun intieme delen zoals borsten, schaamstreek en billen gemasseerd. Het ondergoed moesten ze zelf uitdoen, of de therapeut deed dit.

De vrouwen waren poedelnaakt en alleen met de therapeut in de behandelruimte. Bijna alle aangeefsters schrokken zo erg van de actie, dat ze volledig verstijfd op de tafel lagen.

Sommigen dachten nog: "Ik moet mij niet zo aanstellen, ik ben te preuts. Hij weet wat hij doet", zeiden ze later tegen de politie. Anderen dachten dat hun intieme delen per ongeluk werden aangeraakt. "Maar het gebeurde zo vaak, dat ik hierover begon te twijfelen", zei een aangeefster.

'Niet bewust aangeraakt'

Bij twee vrouwen zou de therapeut ook met zijn vingers zijn binnengedrongen. In deze gevallen gaat het Openbaar Ministerie (OM) uit van verkrachting. De verdachte ontkent alles met klem. "Ik vind het vervelend dat zij een andere beleving hebben gehad. We hebben altijd alles van tevoren besproken", zei hij hierover.

Volgens hem wordt op de zitting een beeld geschetst van de behandeling waar hij zich absoluut niet in kan vinden. Hij heeft nimmer de genitaliën bewust aangeraakt. "Daar blijf ik verre van", zei hij hierover.

'Dit was beroepsmatig'

Het viel de vrouwen ook op dat de man zijn gezicht niet afwendde bij het aan- en uitkleden. "Hij keek je dan recht aan, met de armen over elkaar", vertelde een aangeefster op zitting.

Zeven aangeefsters maakten gebruik van hun spreekrecht en vertelden de rechter wat zij hadden meegemaakt en wat dit met hen heeft gedaan. "Dat was beroepsmatig. Door te kijken haal je de meeste informatie over bewegingsklachten", zei de man hierover.

'Dus toch'

Volgens hem hebben de vrouwen hun verhalen op elkaar afgestemd. Dat is niet waar, zei een deel van de aangeefsters. "Ik heb lang getwijfeld of het abnormaal was wat ik had meegemaakt. Toen ik las dat hij was opgepakt riep ik: 'dus toch' en sloeg met mijn hand op de tafel", zei een vrouw. De meesten kenden de mede-aangeefsters niet en wisten van elkaar niet wat zij hadden doorgemaakt, zeiden ze.

In het belang van de patiënt

De vrouwen voelden vooral schaamte, omdat ze het hadden laten gebeuren. De verdachte zei altijd in het belang van de gezondheid van de patiënt te hebben gehandeld.

Een deskundige op het gebied van fysiotherapie onderzocht de behandelmethodieken van de verdachten. Dat rapport kwam tijdens de zitting ook aan bod. De deskundige concludeerde dat de door de verdachte omschreven problemen van zijn cliënten en zijn behandelingen niet strookten met wat gebruikelijk is.

Vijftien maanden vastgezeten

In alle gevallen was het niet nodig om de bh en onderbroek uit te doen. "Als het nodig is kan je afwijken van de regels", zei de verdachte hierop.

De man heeft vanaf november 2021 vijftien maanden in voorarrest gezeten. Sinds februari van dit jaar is hij vrij. Zijn praktijk in Klazienaveen is gesloten en hij heeft zich uit het BIG-register laten uitschrijven.