Woning Nieuw-Amsterdam moet vanwege drugslab en hennepkwekerij worden ontruimd

Een woning aan de Scheidingsweg in Nieuw-Amsterdam moet op last van de rechter worden ontruimd. In juni werden in dat pand een drugslab en een hennepkwekerij ontdekt. De woningstichting wilde van de huurder af en stapte dus met succes naar de rechter.

Na de ontdekking van de drugproductie in de schuren bij het pand werd de 54-jarige bewoner opgepakt. Hij wordt mogelijk strafrechtelijk vervolgd.

Burgemeester Eric van Oosterhout besloot niet tot sluiting van de woning over te gaan, wat vaak wel de volgende stap is. Dit had te maken met twee minderjarige kinderen van 16 en 17 jaar die er wonen.

Voorwaardelijke sluiting

Deze kinderen zouden met hun nodige psychische problematiek op straat komen te staan. Het bleef bij een voorwaardelijke sluiting van drie maanden.

De rechter besliste onlangs dat de partijen moest onderbouwen of de kinderen bij een ontruiming in een acute noodsituatie zouden belanden. Dit is niet gebleken, oordeelt de rechter nu.

Andere locaties

De kinderen verblijven al enige tijd bij een kennis van de 54-jarige bewoner, omdat het gehuurde pand al enige tijd is afgesloten van de elektriciteit. Ook na de ontruiming kunnen ze daar blijven. Daarnaast zijn er nog andere opvangmogelijkheden voor deze tieners zoals de crisisopvang via OGGZ of De Toegang in Emmen.