Projectteam Lelylijn kijkt naar alternatieven met Assen als station

Het projectteam Lelylijn is een alternatieve route aan het onderzoeken waarbij het gelijknamige treintraject onder andere stopt op station Assen. De oorspronkelijke route gaat via Amsterdam, Lelystad Heerenveen naar Groningen, maar het team wil voorkomen dat het in een tunnelvisie terechtkomt, meldt Omroep Flevoland . Daarom onderzoekt het andere routes.

Directeur Stijn Lechner legt uit dat het onderzoek nodig is om een goede afweging te maken. "We willen appels met appels vergelijken en kijken of die andere routes ons nuttige informatie opleveren. Over kosten, over aantallen reizigers."