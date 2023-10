Nieuw kindcentrum Klazienaveen moet er in 2025 staan

Het nieuwe kindcentrum in Klazienaveen wordt naar verwachting in 2025 opgeleverd. Het pand wordt gebouwd op de locatie van de inmiddels gesloopte basisschool De Planeet aan de straat Horizon. Het centrum gaat onderdak bieden aan de katholieke Pastoor Middelkoopschool, christelijke basisschool De Kap en een zogeheten voorschool.

Het plan vloeit voort uit het nieuwe huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente Emmen. Ruim twee jaar geleden maakte Emmen bekend ruim 30 miljoen euro te willen steken in vervangende nieuwbouw voor verouderde scholen. Het levert in Klazienaveen een behoorlijke stoelendans op. In de afgelopen twee jaar fuseerden de basisscholen De Planeet, De Spil en De Viersprong tot een school die vervolgens een nieuw onderkomen kreeg bij het Esdal College.

Er wordt momenteel nog onderzocht of de verouderde Sint Henricusschool verhuist naar nieuwbouw op de plek van De Spil. Voor de oude locatie zijn nu de De Kap en de Pastoor Middelkoopschool in beeld.

Unit

Volgens directeur José Schimmel van laatstgenoemde is nieuwbouw een meer dan noodzakelijke stap. "Het huidige gebouw is gedateerd en bevindt zich niet meer in de beste staat." Lekkages, beroerde ventilatie en de klimaatbeheersing werkt ook niet altijd voldoende. "Het is er soms koud." Daarnaast kampt de school met ruimtegebrek.

Volgens Schimmel groeide het leerlingenaantal in korte tijd van 150 naar ongeveer 250 kinderen. "In het dorp hebben zich in de laatste jaren veel jonge gezinnen gevestigd en dat hebben we gemerkt." De school zit inmiddels uiterst krap in het jasje. Er is een extra unit geplaatst om groep acht te kunnen herbergen. Binnen het gebouw is een extra muur geplaatst om een extra kleuterklas onder te brengen.

Geen fusieplannen

Bij De Kap kampen ze met soortgelijke problemen. Een verouderd gebouw met de bijbehorende mankementen, aldus Rob Kempers, voorzitter van het College van Bestuur van onderwijsstichting Viviani. De gezamenlijke huisvesting ziet hij als een efficiënte, kostenbewuste oplossing. Een nieuw schoolgebouw in plaats van twee scheelt financieel gezien ook weer, aldus Kemps

Ook De Kap heeft een groei doorgemaakt. Het leerlingenaantal ligt volgens Kempers op ongeveer 110, terwijl dat in voorgaande periode nog onder de 100 was. Er zijn overigens geen fusieplannen tussen beide scholen, aldus Kemps.

Nieuwe naam

Beide gaan zelfstandig door in het nieuwe gebouw, waarvan de bouw naar verwachting in maart 2024 start. Een jaar later volgt de oplevering. Het pand krijgt op termijn nog een nieuwe naam. Volgens Schimmel is de huidige naam, Kindcentrum Klazienaveen, slechts tijdelijk.

Het schoolgebouw telt straks vijftien lokalen, verspreid over twee bouwlagen. De leerlingen van de Pastoor Middelkoopschool vullen ongeveer twee derde van die lesruimtes. Beide scholen maken samen gebruik van de aanwezige ontmoetingsruimtes en speellokalen.