'Mijn vader en opa kwamen al op de Zuidlaardermarkt, je moet dit in ere houden'

Getrappel in het duister, klikkende hoeven en het inmiddels vertrouwde groene licht: de paardenmarkt in Zuidlaren is elke derde dinsdag van oktober een evenement op zich. Vanochtend kwam rond 05.00 uur de aanvoer echt op gang, al wordt het exacte aantal dieren later deze ochtend bekendgemaakt. Handelaren toonden zich in alle vroegte tevreden, al wilde niet iedereen herkenbaar in beeld.